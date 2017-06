Com suspensão revogada, CBB agora espera fechar patrocínio da Caixa

GIANCARLO GIAMPIETRO E PAULO ROBERTO CONDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBB (Confederação Brasileira de Basquete) foi comunicada nesta quarta-feira (21) pela Fiba (federação internacional) de que está revogada a suspensão à qual havia sido submetida em novembro do ano passado. Dessa forma, seleções, clubes e árbitros nacionais serão reintegrados às competições do calendário internacional. Com seus principais ativos -as seleções principais- reabilitados, os próximos movimentos da CBB passam agora pela captação de recursos e patrocínio. Em comunicado divulgado no dia 6 de junho, para resumir os primeiros 90 dias de gestão de Peixoto, a CBB afirma que "um dos maiores patrocinadores esportivos do mercado nacional entregou carta de intenção de patrocínio" à Fiba. A reportagem apurou que essa empresa é a Caixa Econômica Federal, que já investe no basquete brasileiro com patrocínio direcionado aos principais campeonatos do país, NBB (masculino) e LBF (feminino). A confederação também poderá contar agora com verbas da Lei Piva, depois de ter conseguido uma CND (Certidão Negativa de Débitos) da Receita Federal. A liberação desses recursos, importantes para restabelecer fluxo de caixa, porém, passa por longo processo burocrático. Para seguir com suas operações em frente, no entanto, esse montante não seria o suficiente, especialmente devido ao seu grave quadro financeiro. Os avanços de Peixoto em seus primeiros três meses de trabalho ajudaram a convencer a Fiba a anular a sanção. Conforme a Folha de S.Paulo antecipou, a CBB anunciou neste mês o estabelecimento Centro de Treinamento temporário para as seleções, em Campinas, na Arena Concórdia. Paralelamente, encaminha a recuperação de projeto para uma base permanente em Jundiaí. As contas da gestão também foram enxugadas. A CBB, porém, ainda vai precisar se esforçar para reconstruir sua credibilidade perante a entidade internacional. A relação entre ambas ruiu durante a gestão de Carlos Nunes, que se estendeu de 2009 a 2017. A suspensão imposta ao basquete nacional foi imposta quando Nunes falhou em quitar uma dívida gerada pela compra de vaga para a seleção brasileira na Copa do Mundo masculina de 2014, realizada na Espanha. Entre as consequências mais graves dos sete meses de suspensão, os clubes nacionais foram impedidos de disputar a Liga das Américas, enquanto as seleções sub-19 masculina e feminina foram retiradas dos Mundiais da categoria, após conquistarem suas vagas em quadra. Estavam pendentes ainda 175 mil euros (R$ 642 mil), quantia que a nova administração da CBB não teria dificuldade para pagar. O diagnóstico, porém, é de que a hesitação da Fiba transcende esse valor, após sucessivos calotes dados. A dívida contraída pôs a CBB sob a lupa da federação. Não foi necessário um exame detalhado para que detectassem o sucateamento da confederação brasileira. A federação internacional, por isso, ainda recebe de modo cauteloso as novidades apresentadas. Antes da eleição de Peixoto, estava nos planos da Fiba a reestruturação da CBB por meio de uma força-tarefa que contaria com um interventor da entidade e a participação de representantes do COB e do Ministério do Esporte. O novo presidente não concordou com a medida.