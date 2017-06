Ópera de Arame recebe Maria Gadú nesta sexta-feira

(foto: Divulgação)

Fechando um ciclo. É assim que a cantora Maria Gadú prefere se referir ao projeto “guelã – ao vivo”, que ela traz a Curitiba, na sexta-feira, 23 de junho, para única apresentação na Ópera de Arame, às 21h15. A produção é assinada pela produtora curitibana CWB Brasil. Os ingressos estão à venda a partir de R$40.

“Esse registro fecha um ciclo, uma etapa. Foi um passo importante pro caminho que quero traçar baseado no que posso aprender, degustar e assim externalizar em palavras e sons. Venho me questionando e colocando à prova todo o conhecimento adquirido ao longos dos meus 30 anos. Guelã é mutação. O registro serve pra explicitar o quanto poderei mudar hoje e amanhã.”, revela Gadú.

A voz meiga da artista paulistana traz um repertório para a capital paranaense que passeia entre as canções, como “Suspiros”, “Ela”, “Semi-voz”, “Sakédu”, “Tecnopapiro, “Há”, “Vaga”, “Aquária” e “Obloco”. Sucessos anteriores como “Laranja” e “Bela Flor” devem fazer parte do set list.

“A gente tentou registrar esse show no festival de montreux, mas não deu certo. As coisas não dão certo às vezes e isso é maravilhoso. Ia ser um dvd, chique e tudo. E assim foi, no dia 11 de agosto, onde tinha que ser, no centro cultural São Paulo. Todos gaivotas, numa caixa de pandora, onde a luz é sombra e a música ecoa”,comenta Maria Gadú sobre o seu terceiro DVD e sétimo CD da carreira.

Gadú já vendeu mais de 760 mil cópias; fez shows em todo o país; conquistou o Brasil; já foi indicada ao Grammy, além de ter várias músicas emplacadas em trilhas de produções globais.

Serviço – Maria Gadú em Curitiba

Data: 23 de junho de 2017 (sexta-feira)

Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 874 - Abranches)

Horário: Abertura dos portões: 20h | Início do espetáculo: 21h15

Ingressos: De R$40 (meia-entrada) até R$240 (inteira), de acordo com o setor

Vendas: Disk Ingressos