São Paulo anuncia contratação do argentino Jonatan Gómez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (21) a contratação do argentino Jonatan Gómez, eleito o melhor meia do último Campeonato Colombiano pelo Santa Fé. O jogador de 27 anos assinou contrato de três anos com o clube paulista e chega ao Brasil até o final desta semana, quando será apresentado. O anúncio já era esperado desde a última terça-feira, quando o São Paulo acertou os últimos detalhes para finalizar a contratação do jogador. O argentino chega como opção de Rogério Ceni para o meio de campo e é visto como uma alternativa ao peruano Cueva, que vive fase irregular. Jonatan Gómez iniciou a sua carreira no Rosario Central e rodou por times argentinos -com um breve passagem pelo espanhol Murcia- antes de ser ir jogar no futebol colombiano. O argentino chamou a atenção no Deportivo Pasto em 2015 e no ano seguinte foi contratado pelo Independiente Santa Fé-COL, clube no qual ficou por um ano e meio. FICHA TÉCNICA Nome completo: Jonatan David Gómez Ospina Data de nascimento: 21/12/1989 (27 anos) Local de nascimento: Capitán Bermúdez-ARG Posição: meio-campista Altura: 1m71 Peso: 71kg Clubes: Rosario Central-ARG (2008-2011), Banfiled-ARG (2010-2012), Real Murcia (2012-2013), Arsenal de Sarandí-ARG (2013-2014), Atlético Tucumán-ARG (2014), Deportivo Pasto-COL (2015), Independiente Santa Fé-COL (2016-2017) e São Paulo (desde 2017) Títulos: Copa Argentina (2013), Torneio Finalización (2016), Copa Suruga (2016) e Superliga da Colômbia (2017) Premiação: Seleção do Campeonato Colombiano (2016)