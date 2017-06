Após cinco dias, incêndio florestal em Portugal é controlado

GIULIANA MIRANDA LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Depois de cinco dias, 64 mortos e 204 feridos, o incêndio na região de Pédrogão Grande, no centro de Portugal, foi controlado. "O fogo não vai progredir mais do que já progrediu. Vamos nos concentrar no interior do perímetro", disse o chefe da Proteção Civil de Portugal, Vítor Vaz Pinto. "Vamos ter situações dentro bastante complicadas, mas temos a certeza que o incêndio não vai progredir mais do que isso", completou Vaz Pinto, que afirmou que, mesmo assim, irá manter na região todos os meios necessários para controlar o incêndio. Os mais de 2.000 bombeiros que atuavam na região tiveram uma ajuda da natureza desde a noite de terça (20). As temperaturas diminuíram, os ventos ficaram menos intensos e, em alguns momentos, houve chuva intensa na região. Agora, o país começa a cobrar das autoridades respostas para a tragédia. Nesta quarta (21), o chefe da Liga de Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, contestou publicamente a informação oficial do governo de que o fogo teve início por conta de uma trovoada seca -fenômeno atmosférico que ocorre em caso de altas temperaturas e baixa umidade-, quando um raio teria atingido uma árvore. Soares afirmou ter evidências de que o fogo teve uma "mão criminosa" e disse ver com estranheza a rapidez com que a Polícia Judiciária, responsável pela investigação, determinou que o incêndio teve causas naturais. "Gostaria de ver isso apurado melhor porque, quando se viu a trovoada, o incêndio já estava com mais de duas horas de ignição", disse. A Polícia Judiciária disse que vai convocar o líder dos bombeiros para apresentar sua versão. FOGO CONTINUA Embora controlado na região de Pedrógão Grande, os incêndios seguem em vários outros pontos de Portugal. A situação mais preocupante é em Góis -concelho vizinho à região onde houve a tragédia-, que ainda tem duas frentes de incêndio ativa: em Pampilhosa e Arganil. Nesta tarde, todas as 16 aeronaves de combate as chamas estão concentradas em conter o fogo nesta região, onde 27 aldeias foram evacuadas preventivamente. FUNERAL Às 18h desta quarta (14h de Brasília), acontece a cerimônia religiosa e o enterro do bombeiro Gonçalo Correia, 40, que morreu combatendo o incêndio O funeral, que acontece em Castanheira de Pera, recebeu uma caravana de políticos e autoridades. Além do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa, vários ministros, secretários de Estado e os líderes dos principais partidos políticos portugueses marcam presença na cerimônia.