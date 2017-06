Centro de Pesquisa busca pacientes para testar medicamento contra a Depressão Refratária

Redação Bem Paraná com assessoria

21/06/17 às 14:57 - Atualizado às 15:03 Redação Bem Paraná com assessoria

Já é de conhecimento público que a depressão é uma doença grave e que atinge mais de 121 milhões de pessoas ao redor do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2030 a depressão poderá ser a doença mais comum no mundo, afetando cada vez mais pessoas.

Dos pacientes que sofrem do distúrbio, cerca de 30% apresentam a chamada "Depressão Refratária". Esse é o caso daqueles que, embora recebam tratamentos antidepressivos adequados, o alívio completo sintomas não é alcançado.

Um desses motivos está relacionado à maneira como a maioria dos medicamentos antidepressivos funciona no organismo dos pacientes, o chamado "Mecanismo de Ação". Embora existam dezenas de remédios antidepressivos disponíveis no mercado, a realidade é que alguns mecanismos de ação não se diferem muito entre si. Por conta disso, as atuais pesquisas farmacológicas em "Depressão Refratária" buscam novos modelos de abordagem, muitos se demonstrando altamente eficazes em estudos preliminares.

Dentre algumas abordagens consideradas promissoras está o uso de um fármaco chamado Ketamina. Bastante utilizado em procedimentos anestésicos nas últimas três décadas, o composto químico vem apresentando cada vez mais evidências de boa resposta e segurança no tratamento de quadros depressivos refratários em estudos iniciais.

Alguns centros de pesquisa ao redor do mundo estão realizando um novo estudo clínico de uma apresentação intra-nasal da Ketamina (escetamina), tendo como público-alvo pessoas portadoras de Depressão Refratária. O Centro de Pesquisas Trial Tech, localizado em Curitiba (PR), especializado nos processos de recrutamento de participantes de pesquisa e aplicação de protocolos de estudos farmacológicos, está em busca de pessoas que possuam Depressão Refratária para a participação em uma pesquisa. O intuito é testar o medicamento intra-nasal e verificar os possíveis impactos e benefícios com o tratamento.

"Caso você ou alguém que você conheça tenha diagnóstico de Depressão e não esteja obtendo melhora significativa do quadro com o uso de antidepressivos ou deseja mais informações sobre a pesquisa com escetamina, entre em contato conosco", explica Hamilton Grabowski, médico psiquiatra e diretor da Trial Tech.

Para saber mais sobre a pesquisa e como participar, é necessário entrar em contato com a Trial Tech pelos telefones (41) 3013-1235 e (41) 9206-1583, pela página da empresa no Facebook ou no email contato@trialtech.com.br.