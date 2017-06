(foto: Reprodução)

A nova franquia do filme Planeta dos Macacos já conquistou fãs dos filmes clássicos e formou uma nova legião de admiradores. Muita gente já está no aguardo pelo próximo filme da franquia intitulado "Planeta dos Macacos: A Guerra", com estreia prevista para o dia 13 de julho.

Para matar a vontade dos fãs, foi divulgado um vídeo que mostra como são feitos os efeitos especiais do longa. Confira: