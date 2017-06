Secretaria da Saúde interdita lotes de hormônio de crescimento Biomatrop

O Centro Estadual de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde interditou cautelarmente todos os lotes do hormônio de crescimento Biomatrop® 4 UI (Somatropina), produzido pelo laboratório Aché-Biosintética. A medida foi tomada depois de cerca de 30 pacientes terem apresentado reações adversas (processos alérgicos) após o uso. A Secretaria de Estado da Saúde recomenda que pacientes em tratamento com o Biomatrop® interrompam seu uso.

“Estamos tomando essa medida preventiva para evitar que mais pessoas apresentem reações alérgicas pelo uso do hormônio de crescimento. Como temos mais de 2 mil pessoas que recebem esse medicamento pelas farmácias do Governo do Estado, vamos garantir a substituição do produto em no máximo 10 dias”, disse o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.

A Secretaria de Estado da Saúde notificou oficialmente a Anvisa e o laboratório produtor sobre a interdição cautelar. “Em função da grande quantidade de notificações, estamos interditando cautelarmente o Biomatrop® 4UI no Estado e solicitamos que as farmácias que possuem o medicamento em estoque o retirem da área de venda”, afirmou o diretor do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Paulo Costa Santana.

SOMATROPINA

A Somatropina é um hormônio de crescimento usado por crianças com baixa estatura. No Paraná, além da venda no comércio, o Biomatrop® 4 UI é distribuído nas unidades do programa estadual Farmácia do Paraná, nas 22 Regionais de Saúde.

Atualmente, 3378 pessoas fazem uso contínuo de Somatropina no Estado através do Sistema Único de Saúde (SUS). Do total de pacientes que recebem o hormônio de crescimento nas farmácias estaduais, 2256 utilizam o Biomatrop® 4 UI e 1122 utilizam a Somatropina 12 UI. Estes últimos não precisam interromper o tratamento.

“Somente quem utiliza o Biomatrop® 4 UI deverá substituir o medicamento nas farmácias regionais da Secretaria da Saúde”, ressalta a diretora do Centro de Medicamentos do Paraná, Suzan do Patrocínio Alves.

A Secretaria de Estado da Saúde fez uma compra emergencial do medicamento Somatropina 4 UI de outro laboratório para substituir o Biomatrop®. O novo medicamento deverá chegar ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, já no início da próxima semana e em cerca de sete dias estará disponível nas 22 farmácias regionais para entrega aos pacientes.

Saúde interdita preventivamente hormônio de crescimento Biomatrop® APOIO TÉCNICO – A Câmara Técnica de Endocrinologia Pediátrica, composta por médicos e professores da área, emitiu um parecer oficial que considera necessária a interrupção do uso do Biomatrop® 4 UI.

“Os casos de alergia à medicação relatados até o momento jamais foram observados em 22 anos de distribuição do hormônio de crescimento no SUS do Paraná. Apesar da interrupção do tratamento, consideramos que a possibilidade de uma reação alérgica grave justifica esta suspensão”, ressalta o parecer.

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia (Sben-Pr) também apoiou a medida adotada pela Secretaria de Estado da Saúde em suspender a utilização do hormônio Biomatrop® aos pacientes atendidos pelo SUS do Paraná.

“As famílias que possuem o medicamento em casa devem interromper seu uso e aguardar a comunicação de chegada da Somatropina substituta. Quando a Secretaria de Estado da Saúde informar a data para retirada do novo hormônio, será possível entregar os medicamentos interditados nas unidades das farmácias do Governo do Estado”, explica a diretora do Cemepar.

Eventuais dúvidas sobre a medida adotada pela secretaria de Estado da Saúde poderão ser sanadas através da Ouvidoria Geral da Saúde pelo telefone 0800 644 4414 ou pela internet clicando no link da Ouvidoria na página www.saude.pr.gov.br.