Justiça mantém prisão preventiva de ex-diretor da Petrobras

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) julgou nesta quarta-feira (21) o mérito do habeas corpus do ex-gerente da Petrobras Márcio de Almeida Ferreira e manteve, por unanimidade, a prisão preventiva. Segundo o relator do processo, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, Ferreira tinha contas no exterior e teria tentado repatriar R$ 48 milhões, cuja origem ainda não ficou comprovada, devendo ser mantida a medida cautelar.

Também iniciou hoje o julgamento do mérito dos HCs dos sócios da Liderrol e da Akyzo, Marivaldo do Rozario Escalfoni e Paulo Roberto Gomes Fernandes, empresas investigadas por lavagem de dinheiro. Eles se encontram presos preventivamente. Após o voto de Gebran, que manteve a prisão cautelar, o desembargador federal Leandro Paulsen pediu vista para analisar melhor o processo.

Correição Parcial

A correição parcial decorrente do habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 5 de junho, que pedia a suspensão da audiência que ouviu Emílio Alves Odebrecht e Alexandrino de Salles Ramos Alencar não foi analisada sob o entendimento de que o objeto do pedido ficou prejudicado.

Segundo o relator do processo, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, na ocasião, foi dado parcial provimento e determinada um nova oitiva dos réus, que ocorreu no dia 12 de junho.