Ana Artigas lança livro sobre Inteligência Relacional na Livraria Cultura

O livro “Inteligência Relacional: As 6 habilidades para revolucionar seus relacionamentos na vida e nos negócios” (Literare Books) será lançado nesta quinta-feira, 22 de junho, na livraria Cultura do Shopping Curitiba, às 19h. A ocasião marca o lançamento nacional da obra e contará com a presença da autora Ana Artigas, psicóloga, mestranda em neuromarketing e coach de executivos.

Foram cinco anos de pesquisa e inúmeras horas de leitura e entrevistas para que a autora pudesse reunir, em um único volume, o que há de mais novo e eficaz na arte de se relacionar. A publicação traz ao leitor dicas importantes sobre liderança e carreira, seguindo os seis preceitos da Inteligência Relacional: consciência, liberdade, atração, segurança, sabedoria e empatia.

A obra tem 200 páginas, custa R$ 39,90 e está à venda nas maiores livrarias do país, entre elas a Saraiva e a Cultura. O livro também está à venda online, no site www.tekoare.com.

Segundo Ana, Inteligência Relacional nada mais é do que a habilidade de se relacionar de forma positiva com as pessoas e consigo mesmo, respeitando as individualidades e as limitações de cada ser humano. Sob este viés, a qualidade das relações que mantemos com as pessoas, sejam elas quem forem, são cruciais para o aperfeiçoamento do nosso comportamento na vida pessoal e profissional.

Para Ana Artigas, a obra pode ajudar as lideranças a melhorar o seu estilo e a se relacionar melhor no trabalho e na vida pessoal. “O livro traz de forma explicativa o conceito de Inteligência Relacional, abordando as situações mais corriqueiras do cotidiano das pessoas, podendo aplicar este conhecimento de forma prática e eficaz no dia a dia. São os relacionamentos que formamos durante a nossa jornada que nos fazem progredir ou regredir, sermos pessoas de sucesso e lidar com as coisas da vida com mais empatia e coragem. Este livro é altamente indicado para quem busca melhorar seus relacionamentos, otimizando a carreira pessoal, os seus negócios e, consequentemente, a sua qualidade de vida”, afirma Ana.

De acordo com a psicóloga, o tema em destaque vem sendo amplamente discutido no âmbito das corporações, e a troca de conhecimento entre diferentes níveis hierárquicos nas empresas é cada vez mais frequente. Por isso, a construção de um ambiente saudável é primordial para que os profissionais possam colocar em prática a Inteligência Relacional, ocasionando mais autocontrole na tomada de decisões e respeito às diferenças, além de tornar a comunicação das corporações, e a nossa própria, muito mais eficazes.

A autora

A curitibana Ana Artigas é psicóloga, palestrante, criadora do conceito Inteligência Relacional e coach de executivos. Professora de MBA em Gestão de Pessoas e Coaching. Mestranda em Neuromarketing na FCU – Florida Christian University. Consultora em análise de perfil pela Caliper Corporate, em Princeton EUA.

Possui vasta experiência nas áreas de avaliação, coaching, treinamento, desenvolvimento profissional e gestão de pessoas. Ministra treinamentos, seminários e palestras abertas e in company. Publica artigos em sites e revistas especializadas, participando ativamente de entrevistas e debates em canais de rádio e televisão. Desde 2004 atua como Coach, com a Certificação Internacional de Coaching Integrado para Executivos – ICI Integrated Coaching Institute, com formação Master em Coaching em 2007.