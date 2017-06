A Sanepar alerta que vendedores de filtros estão levantando suspeitas em relação à qualidade de água distribuída pela empresa na região Oeste do Estado. Eles se fazem passar por empregados da Sanepar, entram nas residências e pedem para fazer testes falsos na qualidade da água da torneira. A denúncia foi feita para empregados da Companhia no Distrito de Santa Rita do Oeste, em Terra Roxa.

Os vendedores usam um produto chamado ortotolidina, que deixa a água escura e indica a presença de cloro. Eles mentem ao dizer que a cor escura é indício de que a água distribuída pela Sanepar não tem qualidade e possui excesso de cloro. Para resolver o suposto problema, os moradores são induzidos a adquirir um filtro e até autorizar outros serviços oferecidos pelos vendedores.

A Sanepar esclarece que a presença de cloro é a certeza visível de que a água tem qualidade garantida. “Estas pessoas sabem que a ortotolidina vai alterar a cor da água porque eles têm certeza que a água da Sanepar é segura. Usam a nossa garantia de qualidade para mentir aos moradores e denegrir a nossa imagem”, alerta o gerente da Sanepar em Toledo, Donizete Obara.