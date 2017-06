Túlio Maravilha faz versão de 'Despacito' sobre seus mil gols marcados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Túlio Maravilha fez uma versão do hit "Despacito" com direito a clipe publicado no Facebook. No vídeo, Túlio aparece cantando a música, que ganhou o título "Mil Golzito" e nova letra, sobre os mil gols que o atleta diz ter marcado ao longo da carreira -não há registro oficial. "Não sou o único mas sou o mais bonito", diz ele em um trecho da música, sobre os outros jogadores que também detém o título. "Já foi campeão brasileiro.... Não precisava, né?", escreveu um internauta nos comentários do vídeo (disponível em https://www.facebook.com/1728953847402096/videos/1730987630532051/), que teve mais de dez mil curtidas em menos de 24 horas.