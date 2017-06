Prêmio Paraná de Literatura tem inscrições pela internet

(foto: AEN)

A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) abre nesta quarta-feira (21) as inscrições para o Prêmio Paraná de Literatura 2017. Como nas edições anteriores, promovidas em 2012, 2013 e 2014, o concurso da Secretaria Estadual da Cultura selecionará livros inéditos, de autores de todo o País, em três categorias que homenageiam escritores importantes da literatura paranaense: Romance (prêmio Manoel Carlos Karam), Contos (prêmio Newton Sampaio) e Poesia (prêmio Helena Kolody). A novidade deste ano é uma reformulação no sistema de inscrições, que passa a ser totalmente online, o que torna o prêmio ainda mais acessível e democrático.



O vencedor de cada categoria receberá R$ 30 mil e terá sua obra publicada pelo selo Biblioteca Paraná, com tiragem de mil exemplares que serão distribuídos gratuitamente em bibliotecas do Estado e diversos pontos de cultura do País. Os premiados também receberão 100 cópias de seus livros e poderão, mais tarde, reeditar os trabalhos por outras editoras.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 31 de agosto por meio de um formulário disponível no site bpp.pr.gov.br. As obras concorrentes serão avaliadas por uma comissão julgadora formada por um presidente e nove membros - três em cada categoria. O resultado será divulgado na primeira quinzena de dezembro.



“Com três edições realizadas com sucesso, o Prêmio Paraná de Literatura se consolidou como um dos principais concursos do Brasil. Após uma pausa para reformulação, volta totalmente digital, para não onerar os candidatos com custos de impressão e correio. Se já era uma das premiações mais democráticas do País, agora também é uma das mais acessíveis”, afirma o diretor da BPP e presidente do júri, Rogério Pereira,



Confiras dos vencedores dos anos anteriores:



2012



Sérgio Y vai à América — Alexandre Vidal Porto (romance)



Papis et Circenses — José Roberto Torero (contos)



As maçãs de antes — Lila Maia (poesia)



2013



Meu primeiro morto — Jaci Palma (romance)



Ensaio sobre o entendimento humano — Caetano Galindo (contos)



Fábulas para adulto perder o sono — Adriane Garcia (poesia)



2014



Operação impensável — Vanessa Barbara (romance)



No início — Adriana Griner (contos)



Fios — Sônia Barros (poesia)