(foto: Reprodução)

Frenético e pouco revelador. Este é o teor do trailer da 7ª temporada de Game of Thrones divulgado nesta quarta-feira pela HBO.

Com cenas de guerra, o primeiro episódio da nova temporada de Game of Thrones será exibido no dia 16 de julho, e pelo ritmo do trailer, pode-se esperar muita emoção, como é de costume da série.

Confira o trailer: