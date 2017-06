Sábado é dia de arraiá no Shopping Estação

(foto: Divulgação)

Já está tudo preparado para a festa junina infantil mais animada da cidade. O Arraiá do Shopping Estação acontece neste sábado (24), das 14h às 18h, com uma programação completa para caipira nenhum ficar parado. E tudo gratuito!

Shows: duas bandas, Tupi Pererê e Xaxadinhos e Perdidos, vão animar a tarde das crianças com músicas de quadrilha. E para a festa ser ainda mais inesquecível, as famílias vão participar de um cortejo musical pelos corredores do shopping.

Quitutes: comidinhas típicas deixarão o arraiá ainda mais gostoso.

Vai ter pipoca, cachorro quente, canjica, pinhão, quentão sem álcool e várias guloseimas. Bom demais sô!

Brincadeiras: durante todo o evento, monitores vão promover diversas brincadeiras de São João, como pescaria, argola, correio elegante e, claro, muita dança.

Pintura: as pintinhas no rosto, bigode e cavanhaque também são por conta do Shopping Estação, que organizou um camarim de pintura no maior clima caipira, para deixar o look dos pequenos ainda mais completo.

Arraiá do Estação

Sábado (24/06)

Das 14h às 18h

Gratuito

Espaço Faz de Conta, piso L1

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300