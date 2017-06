Curitiba foi a cidade escolhida para o início da terceira edição da Missão Abióptica, idealizada pela Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica). A Missão acontecerá de 22 a 24 de junho e envolve lideranças, especialistas, profissionais e empresários que, por meio de debates e palestras com temas mercadológicos e técnicos, poderão discutir assuntos de interesse de toda a cadeia produtiva do setor. A população também poderá participar por meio de triagens visuais gratuitas realizadas por profissionais capacitados.

A Missão Abióptica está dividida em três eventos: Fórum Empresarial; Saber Abióptica e Ação Olho Vivo. O Fórum Empresarial abre a Missão, no dia 22, no SESC da Esquina. A iniciativa, gratuita, tem o objetivo de provocar debates empresariais, destinados a lideranças locais do varejo óptico, fortalecendo, assim, a discussão de temas relevantes e atuais para o negócio, promovendo networking e levantando demandas locais junto aos empresários-varejistas.

O Saber Abióptica, no dia 23, terá uma programação de palestras de capacitação com conteúdo mercadológico e técnico, com a finalidade de promover e melhorar o desenvolvimento profissional, visando aumentar o desempenho do negócio. O treinamento é voltado para empresários, colaboradores e profissionais do varejo óptico em geral.

E, por fim, destinada à população, com foco na conscientização sobre a importância da saúde ocular, acontece a Ação Olho Vivo, entre os dias 22 e 24. A iniciativa da Fundação Abióptica realizará, gratuitamente, avaliação de acuidade visual, por meio da aplicação da Tabela de Sinais de Snellen. Se identificada alguma dificuldade de leitura, a pessoa será orientada a procurar um médico/especialista. A ação busca também esclarecer sobre os riscos de usar produtos ópticos piratas ou ilegais, orientando sobre as melhores práticas no momento da compra de óculos solares e de receituário.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 50% da população mundial apresenta algum tipo de problema visual. Por outro lado, mais de 60 milhões de brasileiros não fazem os exames visuais periódicos. Para o presidente da Abióptica, Bento Alcoforado, a falta de conscientização da população está relacionada, em especial, à falta de políticas públicas de prevenção e cuidados com a visão. “Muitos não sabem que precisam de correção visual, afinal, as doenças oculares são silenciosas e não causam dor. Por isso, a Ação Olho Vivo busca informar e conscientizar a população”, comenta o presidente.

A Missão Abióptica teve início em 2015 e já realizou triagens visuais em mais de seis mil pessoas de norte a sul do País. Curitiba recebeu a última edição da Missão e como nas demais cidades que sediaram a Ação Olho Vivo, 70% dos triados foram encaminhados para fazer exames oftalmológicos.

Durante o segundo semestre de 2017, a Missão Abióptica deve acontecer nas cidades de Belém (PA), Recife (PE), Cuiabá (MT), Vitória (ES) e Campinas (SP). Mais informações no site www.missao.abioptica.com.br/missao/ ou pelo telefone 11 3059-2090.

Sobre a Abióptica

Criada há 20 anos, a Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica) é a mais representativa instituição do segmento óptico brasileiro, com mais de 100 associados que representam 95% das empresas do setor, entre indústrias, importadores, exportadores, distribuidores e varejo. A entidade visa à promoção de negócios no segmento e à regulamentação do setor óptico nacional.

Sobre a Fundação Abioptica

A Fundação Abióptica – Pelo Direito de Enxergar Direito é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem em sua essência e premissas a defesa dos direitos do cidadão – crianças, adolescentes, adultos e idosos – de enxergar direito. Foi criada para desenvolver ações que visem a gerar e administrar meios e recursos que propiciem aos jovens em situação de vulnerabilidade social uma melhor qualidade de vida.

SERVIÇO: Missão Abióptica

Fórum Empresarial

Data: 22/06

Local: Sesc da Esquina - Sala Plenária Nobre - R. Visc. do Rio Branco, 969 - Centro

Horário: 17h às 20h

Inscrições: (11) 3059-2093/e-mail: vendas@abioptica.com.br (vagas limitadas)

Gratuito

Saber Abióptica

Data: 23/06

Local: Sesc da Esquina - Sala Plenária Nobre - R. Visc. do Rio Branco, 969 - Centro

Horário: 14h às 18h

Investimento: R$ 50,00 cada inscrição (dados para pagamento/programação: http://www.missao.abioptica.com.br/missao/)

Ação Olho Vivo

LOCAL 1: Palladium Shopping - Av. Pres. Kennedy, 4121 - Portão

DATA: 23 e 24/06

HORÁRIO: das 12 às 20h

LOCAL 2: Sesc da Esquina - Sala Plenária Nobre - R. Visc. do Rio Branco, 969 - Centro

DATA: 22/06 e 23/06

Horário: 10h às 16 h

Gratuito