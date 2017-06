Homem esfaqueia policial em aeroporto de Michigan, nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Aeroporto Internacional Bishop, em Flint, no Estado americano de Michigan, foi esvaziado nesta quarta-feira (21) após um homem esfaquear um policial no pescoço. O FBI (polícia federal dos EUA) investiga o ataque como possível ato de terrorismo. O tenente Jeff Neville foi esfaqueado por um homem dentro do principal terminal do aeroporto. Testemunhas disseram ter ouvido o suspeito dizer "Allah Akbar", "Deus é grande" em árabe, mas a polícia não confirmou a informação. "Não sabemos dos relatos de que o criminoso fez declarações imediatamente antes ou durante o ataque ao policial, mas é muito cedo para saber se foi ou não um ato de terrorismo", disse o FBI, em comunicado. Fontes do FBI ligadas à investigação, contudo, disseram às agências de notícias que o incidente está sendo investigado como um possível ato terrorista. Neville foi levado ao hospital e passou por uma cirurgia. Seu estado de saúde era estável na tarde desta quarta-feira, segundo a porta-voz da polícia Lori Dougovito. Nenhum passageiro foi ferido durante o ataque, segundo um comunicado publicado pelo aeroporto em uma rede social. A polícia deteve uma "pessoa de interesse", segundo a prefeita de Flint, Karen Weaver. Em comunicado, ela informou que a polícia aumentou a segurança na sede da prefeitura da cidade por "excesso de cautela".