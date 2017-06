Hospital Cardiológico Costantini instala os equipamentos mais modernos da América Latina na área de Hemodinâmica

No ano em que completa 19 anos de atuação em Curitiba, o Hospital Cardiológico Costantini investiu na aquisição de novos equipamentos do Serviço de Hemodinâmica, área importante da cardiologia intervencionista que permite o diagnóstico, mapeamento e tratamento de eventos cardiovasculares. A partir de agora, o hospital tem os equipamentos mais modernos da América Latina para atender os pacientes cardiológicos. Uma das salas de atendimento já está em operação e, a segunda, deve ser oficialmente aberta na semana que vem.

De acordo com o diretor cientifico do hospital, Costantino O. Costantini, são duas novas máquinas desenvolvidas especialmente para o setor que, entre os diferenciais, conta com melhor definição da imagem, permitindo um diagnóstico mais preciso; softwares específicos para exames cardiológicos; bem como redução de até 98% na exposição do paciente e dos médicos à radiação. “Procuramos acompanhar a evolução tecnológica do setor e, como já somos referência na área de cardiologia intervencionista, buscamos dar um passo além no atendimento de ponta aos nossos pacientes”, explica Costantini.

As máquinas, que já estão em funcionamento no hospital, foram fabricadas pela General Electrics e são novidade no Brasil. Além da diminuição de exposição à radiação, os equipamentos contam com softwares exclusivos que ajudam os médicos a medir o tamanho de lesões com maior precisão e a analisar a percentagem de estenoses (estreitamentos anormais dos vasos sanguíneos) a partir de um nível de visibilidade 85% mais apurado.