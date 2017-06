Fachin defende que relator defina homologação de acordos de delação

LETÍCIA CASADO E REYNALDO TUROLLO JR. BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin defendeu nesta quarta-feira (21) que a homologação de acordos de delação premiada, como o dos donos do frigorífico, seja feita monocraticamente pelo relator. Na sessão desta quarta, o plenário do Supremo discute os limites da atuação do relator e se Fachin é o responsável pelo caso. A discussão foi provocada por pedido do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), que alega que a delação da JBS deveria ter sido redistribuída (sorteado para outro relator). Segundo Fachin, a homologação (validação) de uma delação é uma análise meramente formal de um acerto feito entre um criminoso confesso e o Ministério Público. O juiz, ao homologar o acordo, não emite juízo de valor sobre o que foi delatado, afirmou Fachin. Portanto, cabe ao ministro-relator efetuar a homologação e, ao plenário, julgar a eficácia do acordo somente ao final dos processos, quando for julgado o mérito das ações que tenham derivado da delação. Azambuja foi citado na delação da JBS numa questão envolvendo impostos estaduais e alegou que a relatoria não deveria ter ficado automaticamente com Fachin, porque o caso não tem relação com a Lava Jato -da qual o ministro é relator. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, também defendeu a homologação da delação da JBS por Fachin. Fachin e Janot usaram um julgamento do STF em 2015 sobre homologação de delação premiada para justificar as razões para manter a relatoria com o ministro e o respeito ao acordo de colaboração. Janot destacou que a delação da JBS pegou "crimes em curso" praticados por altas autoridades, que precisavam ser interrompidos, o que justificou a concessão de imunidade penal aos delatores. PRECEDENTE Naquele ano, os magistrados já decidiram sobre alguns pontos pautados no julgamento desta quarta: que a atuação do relator se limita a aferir a regularidade, a voluntariedade e a legalidade do acordo, e que não cabe a ele emitir qualquer juízo de valor sobre as declarações do colaborador. A decisão, relatada por Dias Toffoli, foi unânime. Dos 11 ministros que vão participar do julgamento da JBS, apenas Alexandre de Moraes não fazia parte do tribunal na ocasião -ele substituiu Teori Zavascki, morto em acidente aéreo em janeiro deste ano.