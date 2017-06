SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Perez Hilton, famoso blogueiro norte-americano, está vendendo em seu site produtos com a imagem de Cuca, do "Sítio do Picapau Amarelo". A personagem faz parte da obra escrita por Monteiro Lobato, adaptada para a TV diversas vezes. A mais recente, de 2001, teve vídeos e imagens transformados em memes por internautas estrangeiros na última semana. O apelo de Cuca entre pessoas que não conhecem o "Sítio" foi a mistura da figura grotesca de um jacaré de peruca loira e vestido com a gesticulação exagerada da personagem. Aproveitando os memes, Perez Hilton criou camisetas e capinhas de celular com o rosto de Cuca. Os produtos enfureceram internautas brasileiros, que usaram o Twitter para avisar o blogueiro que a Globo detém os direitos de imagem de Cuca. Muitos tuiteiros inclusive aproveitaram os próprios memes da personagem para criticar Hilton.