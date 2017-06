México sofre, mas vence Nova Zelândia na Copa das Confederações

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O México sofreu, mas conseguiu vencer a Nova Zelândia por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (21), em jogo válido pela segunda rodada do grupo A da Copa das Confederações. Juan Carlos Osorio, treinador mexicano, optou por não escalar o badalado atacante Javier "Chicarito" Hernández na partida. Com o resultado, o México assumiu a ponta do grupo, já que fez um gol a mais que Portugal, que bateu a Rússia, também nesta quarta, por 1 a 0. No primeiro tempo, a seleção da Oceania adotou uma postura mais ofensiva do que a utilizada na partida contra os russos no último sábado. Apesar de ter mais posse de bola, a seleção de Juan Carlo Osorio não conseguia produzir e não teve chances claras de gol. Pior: viu a Nova Zelândia abrir o placar aos 41 minutos, com o atacante Chris Wood, após falha da defesa. Osório mudou o esquema de jogo no intervalo para o 4-4-2. Com isso, a equipe conseguiu incomodar mais os neozelandeses. Logo aos 9min veio o empate, com o atacante Raul Jimenez. Ele recebeu na área, girou e colocou no canto direito do goleiro Marinovic. A virada veio aos 27min. Aquino fez bela jogada pela esquerda e cruzou para o atacante Peralta apenas empurrar para a rede e dar números finais à partida. CONFUSÃO No final da partida, o árbitro recorreu ao assistente de vídeo para apurar uma briga generalizada entre os jogadores. Após sofrer falta no campo de ataque, o zagueiro neozelandês Boxall sofreu falta de Reyes. Para revidar, deu uma entrada em Herrera, o que deu início a um empurra-empurra. Aparentando estar perdido, o árbitro gambiano Bakary Gassama pediu ajuda para entender o que aconteceu na confusão. Após rever o lance, deu cartão amarelo apenas para Reyes. Após um aviso no rádio, entretanto, também amarelou Boxall. No primeiro tempo, uma suposta falta de fair play da Nova Zelândia também exaltou os ânimos. O zagueiro Salcedo machucou o braço em disputa com o atacante Wood e ficou caído. Os neozelandeses não pararam a jogada, que terminou com finalização perigosa do próprio Wood, defendida pelo goleiro mexicano. A acusação de falta de fair play fez com que Osorio reclamasse com seu colega da Nova Zelândia, Anthony Hudson, e precisasse ser segurado pelos próprios compatriotas. Na próxima rodada, no sábado (24), o México precisa de apenas um empate com a Rússia para se classificar para a semifinal sem depender do resultado de Portugal x Nova Zelândia. Ambos os jogos acontecerão às 12h. Os neozelandeses, com duas derrotas em duas partidas, estão eliminados da competição.