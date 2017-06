Turnê de É o Tchan e Molejo começa na BA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anunciada durante a Virada Cultural de São Paulo, em maio, a turnê conjunta de É o Tchan e Molejo terá início no dia 7/7, às 22h, no Armazém Hall, em Salvador --os ingressos vão de R$ 50 a R$ 90. Há shows confirmados em Franca (11/8), Fortaleza (7/10), Uberlândia (20/10) e Brasília (21/10). Spin-off de 'Star Wars' fica sem diretores SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os diretores Phill Lord e Chris Mil foram demitidos da produção da Disney sobre Han Solo, icônico personagem de "Star Wars". De acordo com a "Variety", a demissão aconteceu após desacordos com a produtora Kathleen Kennedy. Ainda sem título definido, o filme tem previsão para ser lançado em 2018.