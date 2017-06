São Paulo encaminha contratações de Petros e promessa da Ponte Preta

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo segue se movimentando para reformular o elenco durante a temporada. Depois de anunciar o meia argentino Jonathan Gómez, do Santa Fe, por três temporadas, o clube tricolor agora está perto de fechar com mais dois atletas para o meio de campo. Os volantes Petros, do Bétis, da Espanha, e Matheus Jesus, da Ponte Preta, serão comprados. No caso de Petros, o clube paulista pagará 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos que estavam com o Bétis. A outra metade pertence ao grupo do empresário Fernando Garcia e ao Corinthians, onde o marcador se destacou entre 2014 e 2015. Petros tem 28 anos e disputou 66 partidas na Espanha, com dois gols marcados. Jesus tem 20 anos está afastado do time principal por problemas de indisciplina e tinha contrato com a Macaca até 29 de maio de 2020, além de também ser agenciado por Garcia. O São Paulo assegura que as negociações foram independentes. Baiano de Salvador e canhoto, começou a ser utilizado no elenco profissional no Campeonato Brasileiro de 2016, quando a Ponte fez boa campanha sob o comando do técnico Eduardo Baptista. Neste ano, começou como titular no Campeonato Paulista, mas perdeu espaço ao longo da competição em que o time de Campinas terminou como vice, perdendo para o Corinthians. No Paulistão, inclusive, marcou seu único gol em 2017, justamente contra o São Paulo. Na ocasião, o time tricolor venceu por 5 a 2 no Morumbi, no primeiro jogo de Rogério Ceni como técnico no estádio. O meio-campista não joga desde 21 de março, quando a Ponte empatou em 3 a 3 com o Santo André, também pelo torneio estadual. Ainda nesta semana, o zagueiro Robert Arboleda deve chegar ao CT da Barra Funda para assinar contrato de três anos com o São Paulo, que comprou 80% de seus direitos da Universidad Catolica de Quito. Nesta quarta-feira, o beque fez seu último jogo, marcou um gol sobre o River Plate equatoriano e foi saudado pela torcida ao ser substituído.