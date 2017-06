Meia ex-Paraná fica encostado no Inter e pode até voltar à Vila

Alex Santana, em jogo pelo Paraná Clube: retorno não está descartado (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O meia Alex Santana, que deixou o Paraná em junho, está encostado no Internacional. Isso porque ele faltou ao treino de segunda-feira (19) e não apresentou justificativa, segundo informações do portal UOL. Com isso, foi afastado do elenco principal e passará a treinar com o time sub-23, após decisão da diretoria nesta quarta-feira (21).

Alex Santana era titular no Paraná, mas os direitos econômicos pertencem ao Inter. O clube gaúcho pediu seu retorno para a disputa da Série B. O jogador, porém, ainda não foi aproveitado como titular. E, após o episódio de segunda-feira, o meio-campista pode ser emprestado para outra equipe.

Um dos interessados no jogador é o próprio Paraná. Em dezembro de 2016, ele foi listado como um dos primeiros reforços para o clube, graças ao bom relacionamento do jogador com o diretor de futebol Rodrigo Pastana. Foi confirmado como reforço em 6 de janeiro. Nos bastidores, a diretoria não descarta o retorno do meio-campista.