Made In Brazil celebra 50 anos de rock em Curitiba

A banda Made In Brazil se apresenta no próximo sábado no Hermes Bar (Rua Engenheiros Rebouças, 1645 – Rebouças), em Curitiba, para comemorar seus 50 anos de estradas. Nessas cinco décadas, regadas do bom e velho rock and roll, o grupo paulistano lançou 14 discos e teve participação em três coletâneas. O Made In Brazil bateu um recorde curioso que hoje soma 203 formações e contou com a participação de 124 músicos nesses anos ininterruptos de música. A banda promete um repertório recheado de clássicos que marcaram gerações. Na formação atual a banda é composta por Oswaldo Vecchione (voz e baixo), Celso Vecchione (guitarra), Guilherme Ziggy (guitarra e violão) e Rick Vecchione (bateria).

Local: Hermes Bar

Novo Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 1645 – Rebouças

Data: 24 de Junho

Hora: Abertura da casa às 20h30

Início: A partir das 23h

Telefones: 3016 6948 / Whatsapp 99873 0658 (Reservas)

Estacionamento: Vallet – Pátio fechado e coberto

Cartões: Visa / Master Card / Elo / Dinners

Lotação: 600 Pessoas

1º Lote R$80,00 inteira/ R$40,00 meia

Ingresso VIP R$120,00 inteira / R$60,00 meia

Venda de ingressos pelo site: www.ticketbrasil.com ou pontos de vendas autorizados.