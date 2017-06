COI muda perfil de patrocinadores para 'rejuvenescer' Olimpíada

ITALO NOGUEIRA, ENVIADO ESPECIAL* NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Após incluir skate, surfe e escalada no programa de esportes olímpicos para Tóquio-2020, o COI (Comitê Olímpico Internacional) iniciou neste ano uma reformulação nos acordos de patrocínio. O objetivo, assim como na inclusão de novas modalidades, é tornar os Jogos mais jovens e digitais. A estratégia teve novo capítulo nesta quarta-feira (21), em Nova York, onde a Intel foi anunciada como a 13ª patrocinadora do comitê, em acordo que vai até 2024. A empresa de tecnologia norte-americana promete revolucionar a forma como os Jogos são transmitidos. A principal aposta é a transmissão ao vivo de competições por meio de realidade virtual. O espectador poderá assistir, com óculos e celular usados para filmes 360º, a partidas do ponto de vista que preferir —essas transmissões terão 180º. Será também o primeiro uso intensivo da plataforma 5G, que promete mais velocidade na transmissão de dados. A estreia do "futuro da Olimpíada", como afirmou o CEO da Intel, Brian Krzanich, será nos Jogos de Inverno de 2018, em PyeongChang, na Coreia do Sul. A estimativa é que 16 partidas do evento oferecerão essa possibilidade —os esportes ainda estão em definição. "Não se trata só de tecnologia, mas de mudar a experiência das pessoas com os Jogos. Vamos tornar a Olimpíada mais engajadora, mais imersiva e acessível para as pessoas ao redor do mundo", afirmou Krzanich. "Na era digital em que vivemos agora, pessoas estão fazendo essa experiência de formas diferentes. Antes essa experiência só podia ocorrer sentando no estádio para acompanhar os eventos. Depois as transmissões vieram. Agora com a as tecnologias de ponta, atletas, fãs e espectadores todos podem dividir essa experiência", afirmou o presidente do COI, o alemão Thomas Bach. O anúncio desta quarta é mais um passo na mudança de perfil dos parceiros do comitê. Em janeiro, a entidade firmou contrato até 2028 com o grupo chinês de mercado eletrônico Alibaba. Além da venda online de produtos licenciados do COI —e não mais apenas das edições de cada evento, como feito atualmente—, o Alibaba será o responsável pelo armazenamento e análise de dados dos Jogos, a serem usadas para alimentar as transmissões ao vivo. "O esporte não pode mais esperar que as pessoas venham até ele. O esporte tem que ir onde as pessoas estão. Muitos, em particular os mais jovens, vivem uma vida digital. Temos que ir onde eles estão vivendo, em seu mundo digital", afirmou Bach. A Olimpíada do Rio foi a última pré-agenda 2020 do COI, que prevê o rejuvenescimento dos Jogos bem como a redução de custos para as cidades-sede. Após a edição carioca, o comitê anunciou o Olympic Channel, um canal cujo objetivo é manter uma programação constante entre as edições dos eventos bianuais —verão e inverno. Outro sinal de mudança foi o fim antecipado do acordo com o McDonald's, cujo contrato de patrocínio terminava em 2020. A empresa norte-americana era parceira do COI desde 1976. Não há previsão para a inclusão de outra rede de fast-food entre os principais patrocinadores do comitê. "A Olimpíada está entrando na era digital. Desde o Rio fizemos um progresso mais intenso a esse respeito. Esse é um dos nossos objetivos. Os patrocinadores estão cada vez mais se tornando parceiros para moldar o Jogos Olímpicos", disse Bach. Outra novidade apresentada pela Intel é a possibilidade de utilizar drones para substituir fogos de artifícios. O show pirotécnico da Rio-16 causou danos à cobertura do Maracanã. A empresa norte-americana vêm fazendo testes com drones iluminados para fazer um show de luzes. De acordo com Krzanich, já foram feitas exibições com 500 deles voando simultaneamente. *O repórter ITALO NOGUEIRA viajou a convite da Intel