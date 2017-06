Curitiba e Orlando discutem soluções e alternativas para o turismo

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

Cidade número um na recepção de visitantes nos EUA, Orlando é um exemplo a ser seguido quando o assunto é turismo. A cidade também celebra um acordo de irmandade com Curitiba desde 1996. Nesta quarta-feira (21/06), o vice-prefeito de Orlando, Tony Ortiz, fez uma apresentação a empresários do setor turístico de Curitiba, no Salão Nobre da Prefeitura.

A apresentação aconteceu na Orlando Week, uma semana de intercâmbio entre instituições públicas e privadas das duas cidades. Ortiz explicou aos presentes como a cooperação entre municípios vizinhos e entes públicos e privados levou ao sucesso. “Colaboração e comunicação entre todas as partes foi fundamental para termos êxito”, disse Ortiz.

Segundo Ortiz, o setor de turismo rende anualmente US$ 65 bilhões ao condado de Orlando, que envolve a cidade e municípios vizinhos. O setor corresponde a 33,7% dos empregos gerados na região com mais de 500 mil empregos diretos e indiretos. Ortiz enfatizou a importância dos turistas do Brasil em sua cidade. “Graças aos brasileiros, Orlando se tornou o destino número um dos EUA”, relatou.

A presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, afirmou que o encontro aconteceu em um momento oportuno, uma vez que Curitiba vem recebendo um fluxo cada vez maior de turistas a lazer. “É uma oportunidade de trabalhar e diversificar essa oferta para o mercado de lazer”, explicou Tatiana. Curitiba é um destino tradicional no Brasil para o turismo de negócios e eventos, afirmou.

A promoção turística é um dos aspectos fundamentais do intercâmbio, segundo o assessor de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, Rodolpho Zannin Feijó. “Queremos fazer uma Curitiba Week em Orlando”, afirmou. Para Feijó, o intercâmbio com as cidade-irmãs é uma forma desenvolver as potencialidades em vários setores. “A política de inserção internacional de Curitiba tem o turismo e a inovação como alguns de seus pilares. ”

Um dos representantes do setor turístico da cidade, o presidente do Curitiba, Região e Litoral Convention & Visitors Bureau (CCVB), Adonai Aires de Arruda Filho, enalteceu o resgate da irmandade com as cidades. “Orlando é uma das cidades líderes nos EUA e no mundo no que se trata de turismo. ” Os assuntos discutidos no encontro podem ser aplicados de diversas formas, segundo Arruda Filho. “Curitiba tem muito a ganhar com esse aprendizado, tanto em termos de legislação quanto em termos de promoção”, concluiu.

O encontro também teve a presença presidente da Fundação de Estudos Sociais do Paraná, Carlos Eduardo Guimarães, e o vice-reitor da Universidade Cristã da Flórida, Bruno Portigliatti. As instituições promovem eventos de intercâmbio entre as cidades, o Interbusiness, há oito anos.