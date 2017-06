Após advertência da Fifa, mexicanos trocam grito homofóbico por aplausos

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - A advertência da Fifa após a estreia e o apelo feito pela Federação Mexicana em suas redes sociais surtiram efeito. Nesta quarta-feira (21) os torcedores mexicanos trocaram o famoso grito de "ôôô, puto" por aplausos na vitória por 2 a 1 sobre a Nova Zelândia em Sochi. A palavra "puto" é utilizada, em espanhol, para se referir a homossexuais. Aos oito minutos do primeiro tempo, quando o goleiro neozelandês Marinovic foi cobrar um tiro de meta, os torcedores começaram o tradicional ritual: "ôôô". Mas quando o atleta tocou na bola vieram aplausos. A atitude foi comemorada pela Federação Mexicana em sua conta no Twitter. "Palmas para os torcedores que não gritaram ao goleiro da Nova Zelândia", escreveu. A Fifa havia advertido o México em razão de gritos isolados na estreia contra Portugal. Nesta Copa das Confederações, a entidade conta com três observadores em cada partida para relatar qualquer tipo de discriminação. No telão do estádio, antes do jogo contra os neozelandeses, uma mensagem foi passada informando das sanções que o México poderá sofrer caso tais gritos se repitam. Nas eliminatórias, o México já foi multado diversas vezes. A CBF também já foi sancionada pela Fifa, a última vez após vitória da seleção sobre o Paraguai por 3 a 0 no Itaquerão. Nos estádios brasileiros, gritar "ôôô, bicha" é comum quando o goleiro adversário cobra um tiro de meta. O grito, inclusive, é uma adaptação para o português de "ôôô, puto", e ganhou espaço no Brasil após a Copa de 2014, quando os mexicanos o utilizaram.