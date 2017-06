Peugeot 3008 agora é SUV e custa R$ 135.990

É a segunda geração do 3008 no Brasil (foto: Divulgação)

A Peugeot traz para o Brasil a segunda geração do 3008. O modelo passa a ser chamado pela fabricante de “SUV”. Chegando como modelo 2018, é oferecido em apenas uma versão de acabamento, a Griffe THP, por R$ 135.990 - o modelo atual cobrava R$ 118.990. Importado da França, a principal mudança está no visual, mais moderno e robusto, com grade frontal redesenhada com estilo tridimensional, faróis recortados com assinatura de LED e faróis de neblina e lanternas traseiras também de LED - que exibe, segundo a marca, desenho que remete às garras do leão símbolo da Peugeot. A traseira, aliás, recebeu uma linha escurecida na altura das lanternas. O logotipo também passa a ficar dentro da grade e não mais no capô. Dentro, há um novo quadro de instrumentos com tela digital de 12,3" em posição elevada, como acontece no 208 e no 2008, por exemplo. Com estilo futurista, ele é personalizável e tem quatro modos de visualização. Há ainda revestimento mais refinado e mais equipamentos focando em conforto. Entre eles estão bancos dianteiros com massageadores - são cinco tipos de massagem - e aquecimento, banco do motorista com regulagens elétricas, volante de tamanho reduzido, recarga de smartphones por indução no console e uma nova central multimídia com espelhamento de smartphones. Ele manteve a motorização 1.6 THP turbo 16V movido apenas a gasolina capaz de gerar 165 cv de potência e torque máximo de 24,5 kgfm disponível a 1.400 rpm. O câmbio também segue o automático de seis marchas com trocas manuais na alavanca ou nas borboletas atrás do volante.