Em alta no Brasileiro, Grêmio e Coritiba se enfrentam em Porto Alegre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio volta a atuar em Porto Alegre nesta quinta-feira (22) após dois jogos fora de casa —vitória contra Fluminense e empate com Cruzeiro. O clube tricolor encara o embalado Coritiba, às 21h, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times têm se mantido no topo da tabela neste início de competição. Os gremistas terminaram a última rodada na segunda posição, com 19 pontos, quatro a mais que o terceiro colocado Coritiba. A equipe tricolor vive uma sequência intensa na temporada, que envolve Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. No domingo (25), os gaúchos recebem o Corinthians, adversário direto na busca pela liderança. Ainda assim, o técnico Renato Gaúcho não pretende poupar titulares contra os paranaenses. Apenas o zagueiro Kannemann, com dores musculares, e o meia Ramiro, que acumulou três cartões amarelos, ficarão de fora. Os mais cotados para assumirem as vagas são Rafael Thyere e Maicon, respectivamente. O atacante Lucas Barrios treinou normalmente nesta quarta (21) e ainda poderá ser opção. O Coritiba também deverá atuar com força total, utilizando os mesmos titulares do empate sem gols com o Corinthians na rodada anterior. O técnico Pachequinho ainda aguarda um possível retorno de Kleber. O atacante está suspenso preventivamente por causa da expulsão contra o Bahia, mas o clube tentará liberar o jogador a partir de um efeito suspensivo da punição até o julgamento do caso na próxima semana. GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Rafael Thyere, Bruno Cortez; Michel, Arthur, Maicon; Luan, Pedro Rocha e Everton (Lucas Barrios). Técnico: Renato Gaúcho CORITIBA Wilson; Dodô, Werley, Márcio, William Matheus; Jonas, Alan Santos, Matheus Galdezani; Henrique Almeida, Alecsandro e Rildo. Técnico: Pachequinho Estádio: Arena Grêmio, em Porto Alegre Horário: 21h desta quinta Juiz: Péricles Bassols Pegado Cortez (PE)