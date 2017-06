A Porsche conquistou pela décima-nona vez a vitória na 24 Horas de Le Mans, a prova mais importante do mundo na categoria de Endurance – corridas de longa duração. A equipe alemã superou a japonesa Toyota, ampla favorita até o início da prova. O carro vencedor cruzou a linha de chegada pilotado por Timo Bernhard. O brasileiro Nelson Piquet Jr. subiu ao pódio no terceiro lugar na geral e segundo na categoria LMP2.

BMW G 310 R

A BMW Motorrad, divisão de motocicletas da marca alemã, anunciou para o segundo semestre deste ano o lançamento no Brasil da sua primeira moto de baixa cilindrada, a G 310 R, que terá preço sugerido de R$ 21,9 mil. Nascida na Índia, ela já está em produção na fábrica da companhia localizada em Manaus, no Amazonas. a G 310 R traz motor de 313 cc refrigerado a água, com duplo comando de válvulas e um cilindro. O bloco rende 34 cv de potência a 9.200 rpm e 2,85 kgfm de torque. O peso é de apenas 158,5 kg.

Audi elétrico

A Audi expande seu portfólio com um novo modelo e-tron. A produção do e-tron Sportback terá início na fábrica da montadora em Bruxelas, na Bélgica, em 2019. A planta será responsável pela produção do segundo modelo totalmente elétrico da marca, já que o SUV e-tron começa a sair da linha de montagem no ano que vem. Este conceito versátil é um carro de quatro portas gran turismo com uma unidade elétrica de 320 kilowatts. O design tem uma linguagem de cupê e combina elementos característicos da marca com detalhes inovadores. Já a tecnologia e o pacote da unidade elétrica são adaptados à arquitetura do carro.