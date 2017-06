Revisão das delações impedirá avanço da Lava Jato, dizem procuradores

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato afirmaram nesta quarta (21) que a possibilidade de revisão dos acordos de delação premiada, em debate no STF (Supremo Tribunal Federal), irá dificultar ou até impedir o avanço das investigações. "Ache você bom ou ruim o acordo feito pela Procuradoria-Geral da República com os irmãos Batista [da JBS]", afirmaram, em nota nas redes sociais, os procuradores Deltan Dallagnol e Carlos Fernando dos Santos Lima. Para eles, as delações são "o motor propulsor" da Lava Jato, e a mudança "destruiria o ambiente e a segurança favorável" à sua realização. Com a possibilidade de revisão, potenciais delatores teriam menos segurança de que os acordos seriam cumpridos. Especificamente em relação à delação da JBS, que está em debate no STF, os procuradores afirmaram que uma eventual revisão ou anulação do acordo poderia "deixar a descoberto" as provas e informações recebidas até aqui. "Você quer que finjamos não ver o ex-deputado Rocha Loures correndo com 500 mil reais nas ruas de São Paulo?", escreveram os procuradores. A sessão do STF foi encerrada no final da tarde e será retomada nesta quinta (22).