Contra a Chapecoense, Flamengo tenta segunda vitória em nova arena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo encara a Chapecoense nesta quinta-feira, às 21h, na Ilha do Urubu, precisando acabar com uma onda de empates. Em oito rodadas, a equipe carioca é a equipe com mais igualdade no Campeonato Brasileiro, e isso vem interferindo em sua classificação na tabela. Com 11 pontos e ocupando a segunda metade da tabela de classificação, o Flamengo é um dos times que menos perderam na competição -só uma vez, para o Sport-. mas os cinco empates, sendo três no Rio, impediram o time dirigido por Zé Ricardo de figurar nas primeiras colocações. Por isso, contra a Chapecoense, o Flamengo tem a necessidade de buscar a terceira vitória na competição para embalar. Nas últimas três rodadas, a equipe venceu a Ponte Preta na Ilha do Urubu e empatou contra Avaí, em Florianópolis, e Fluminense, graças a um gol marcado por Trauco aos 49min do segundo tempo. O jogo desta quinta é mais uma chance para Guerrero encerrar seu jejum de gols. Artilheiro do Flamengo na temporada, ele disputou quatro das oito partidas, mas ainda não marcou no Brasileiro. Para esta partida, existia a expectativa de uma mudança no setor ofensivo com a entrada de Éverton Ribeiro. No entanto, o nome do ex-meia do Cruzeiro ainda não apareceu no BID, e, com isso, o jovem Vinícius Jr. permanece no ataque. A novidade do time está no banco de reservas. O zagueiro Rhodolfo, contratado do Besiktas, já está com a documentação regularizada e está à disposição de Zé Ricardo. O argentino Conca ainda permanece como opção. Pela Chapecoense, que ocupa o quinto lugar no campeonato, o desfalque é o atacante Osman. O time catarinense, que chegou a liderar o Brasileiro por duas rodadas, vem de uma derrota por 2 a 0 em casa para o Botafogo. FLAMENGO Thiago; Rodinei, Réver, Juan, Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar, Diego; Vinícius Jr, Guerrero, Everton. T.: Zé Ricardo CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos, Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio, Seijas; Arthur, Wellington Paulista, Rossi. T.: Vágner Mancini Estádio: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ) Horário: 21h desta quinta Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP)