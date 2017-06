Sonhando com a zona da Libertadores, Cruzeiro e Ponte se enfrentam em Campinas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas equipes fazem campanhas parecidas e buscam a vitória para terminar a rodada na zona de classificação para a Libertadores, entre os seis mais bem colocados. O Cruzeiro não vence há duas rodadas, mas as últimas atuações agradaram ao técnico Mano Menezes. Na semana passada, o time mineiro caiu diante do Corinthians, em São Paulo, por 1 a 0 e, na segunda-feira (19), fez um dos melhores jogos do campeonato ao empatar por 3 a 3 com o Grêmio. Para encarar a Ponte, o Cruzeiro não terá o zagueiro Léo, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, e o volante Henrique, com um corte na perna. Murilo será escalado na zaga para formar dupla com Caicedo, enquanto Ariel Cabral permanece no meio-campo. A Ponte também não vence há duas rodadas. Na semana passada, os vice-campeões paulistas não foram bem na derrota para o Flamengo, mas, no sábado, foram firmes na defesa e seguraram um empate sem gols com o Santos no Pacaembu. A comemoração na Ponte é a manutenção de praticamente todo o time que enfrentou o Santos. A novidade é o retorno do lateral-direito Nino Paraíba, que cumpriu suspensão. PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo, João Lucas; Fernando Bob, Elton, Renato Cajá; Claudinho, Emerson Sheik, Lucca. T.: Gilson Kleina CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Murilo, Caicedo, Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves; Alisson, Rafael Sobis. T.: Mano Menezes Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas Horário: 19h30 desta quinta Juiz: Grazianni Maciel Rocha (RJ)