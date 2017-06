Paraná registra queda de 38% no número de desastres naturais

Alagamentos estão entre os desastres mais comuns atendidos pela Defesa Civil (foto: Foto: Divulgação/Defesa Civil)

Os avanços tecnológicos e as melhores nas ações preventivas promovidas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil garantiram ao Paraná uma situação mais tranquila em 2016 com relação aos desastres ambientais. De acordo com o Anuário Estatístico da corporação, no ano passado o número de ocorrências no Estado registrou uma queda de 37,6%, atingindo seu menor nível desde 2011.

No ano passado, foram 403 ocorrências durante todo o ano, o que representa uma média de uma ocorrência registrada a cada 22 horas, aproximadamente (1,1 caso por dia). Em 2015, haviam sido 646 registros, o equivalente a uma ocorrência a cada 13 horas (1,8 registros diários). Na relação de desastres estão vendavais, enxurradas, granizo e alagamentos.

Segundo o subchefe do Setor Operacional da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), do Governo do Paraná, o tenente Marcos Vidal da Silva Junior, diversos fatores podem ter influenciado no bom resultado, entre elas o fato de fenômenos como o El Niño e a La Niña terem causado menos impactos do que em anos anteriores. Os fenômenos influenciam o desenvolvimento das chuvas. Quanto mais intensos, mais mudanças provocam nas condições atmosféricas.

Segundo ele, porém, o principal foi justamente a evolução da própria Defesa Civil. “Temos feito um trabalho grande de proximidade com os coordenadores municipais, para que eles nos informem (sobre os desastres) e também tomem ações preventivas, se aproximem mais da comunidade, dos locais de risco, para que essa população tenha informação e possa se proteger mais facilmente caso aconteça algo”, explica, destacando também a tecnologia como um importante aliado.



Voluntários devem se recadastrar

Para que os bons resultados fossem possível, foi essencial à Defesa Civil o apoio do Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) na arrecadação e envio e distribuição de ajuda humanitária aos municípios do Paraná. No ano passado, com a ajuda dessas pessoas, a Defesa Civil conseguiu distribuir mais de 84 mil itens entre cestas básicas, colchões, kits higiene, telhas de fibrocimento e etc.

Hoje, cerca de 8 mil voluntários estão cadastrados no sistema da Defesa Civil, mas grande parte deles está inativo. Por isso, foi aberto o recadastramento para voluntários da Cepedec, sendo que todos aqueles que quiserem continuar recebendo as informações sobre mobilizações e treinamentos organizados pela Defesa Civil deverão atualizar seus dados. O recadastro é feito no site e leva menos de dois minutos para ser concluído. No mesmo site é possível fazer o primeiro cadastro, de novos voluntários.

“A atualização dos dados é essencial para mantermos o contato direto. Em casos de desastres, não dispomos de muito tempo para mobilizar as pessoas e toda ajuda faz a diferença”, disse o subchefe do Setor Operacional da Cepdec, tenente Marcos Vidal. Ele explicou, também, que somente os voluntários registrados no sistema têm acesso aos cursos e capacitações promovidos pela Defesa Civil do Estado.

Além do recadastramento, o programa aceita novos participantes, durante todo o ano. O processo é o mesmo dos que já fazem parte da rede: entrar no site, preencher o formulário e aguardar o chamado da Defesa Civil. “Sem esta ajuda não conseguiríamos ter o mesmo tempo de resposta nos resgates”, afirmou Vidal.

Como são atendidas as ocorrências?

De acordo com o tenente Marcos Vidal, as ocorrências de desastre chegam ao conhecimento da Defesa Civil a partir dos municípios, que podem informar algum acontecimento por meio de um telefonema, mensagem de texto (SMS) ou mesmo pelo WhatsApp. Informado o caso, cabe ao coordenador municipal registrar o caso no sistema da corporação, de forma a notificar a coordenadoria sobre a ocorrência

O coordenador municipal só se loga, coloca o tipo de desastre no sistema, a hora, e pronto. O formulário completo ele pode preencher depois, só colocando a informação básica

A partir do momento que o coordenador municipal dá enter e a ocorrência entra no sistema, o município já fica azul no mapa da Defesa Civil e o plantão 24 horas faz contato imediatamente com o município para ver como está a situação, se é necessário algum apoio e o acionamento de outras estruturas ou se o município está dando conta de atender o desastre

Na semana passada começou a ser desenvolvido pela Defesa Civil em cinco municípios — Prudentópolis, Santo Antonio do Sudoeste, Querência do Norte, Salto do Lontra e Rondon — um novo sistema de alertas através de SMS

A iniciativa tem como objetivo informar antecipadamente a população para que possa se preparar sobre situações iminentes de Desastres, Emergência e/ou Estado de Calamidade Pública, através de mensagens de texto, minimizando os estragos causados por esses eventos. Para fazer o cadastro, que é gratuito, bastaenviar o número do CEP para o número 40199, e já receberá um SMS confirmando o cadastro. Em breve, inclusive, todos os municípios do Paraná receberão a tecnologia

Prejuízo chega a R$ 820 milhões

Apesar da redução nas ocorrências, contudo, permanece alto o número de pessoas afetadas, de alguma forma, pelos eventos ambientais severos, além do prejuízo material. Com relação aos prejuízos econômicos (públicos e privados), foram mais de R$ 820 milhões de prejuízo causados pelos danos durante as intempéries em 2016. O valor ficou 55% acima do estimado em 2015.

Em 2016 foram 378.210 pessoas afetadas, incluindo desabrigados (540), desalojados (8.528), feridos (137) e mortos (45). Com relação aos casos com óbitos, inclusive, foram 45 contra 14 em 2015, aumento superior a três vezes.

Com relação aos municípios que registraram mais desastres, o primeiro lugar fica com São José dos Pinhais (17), seguido por Curitiba (15), Francisco Beltrão, Quatro Barras e Maringá, com nove registros cada. Já quanto às regiões, Noroeste e Norte do Paraná concentraram a maior quantidade de desastres, enquanto as regionais de Ivaiporã e Pato Branco as menores quantidades. Ao todo, foram atingidos 190 municípios dos 399 do estado do Paraná.