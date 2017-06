Incêndios florestais no Estado caem quase pela metade neste ano

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O número de incêndios florestais, os chamados incêndios ambientais, cairam quase pela metade neste ano no Paraná. De janeiro até ontem eram 2.249 ocorrências em todo o Estado, segundo dados do Corpo de Bombeiros, contra 4.276 casos no mesmo período de 2016. Uma diferença de 47,4%.

Apesar dos números serem favoráveis, esta é a época do ano em que as ocorrências costumam avançar no Estado, já que coincide com o período do ano com menos chuvas e também quando acontecem mais eventos de geadas, que deixam a vegetação mais seca, um facilitador para a propagação do fogo.

Tanto que, a maior parte dos casos de queimadas ou incêndios ambientais acontecem no segundo semestre do ano. Em 2016 foram 10.707 registros de incêndios, e cerca de 60% a partir dos meses mais frios, a partir do fim de junho.

Os números atuais no Paraná estão próximos dos abnos de 2015 e 2014, quando o Estado terminou o ano com menos de 10 mil ocorrências. A quantidade de casos ano a ano variam conforme o regime de chuvas e da intensidade do frio durante o inverno. Estações frias mais rigorosas, tendem a ter mais casos de incêndios.