Unidade dos bombeiros em Araucária faz 31 anos

O 2º Subgrupamento “Thomaz Coelho” do 6º Grupamento de Bombeiros (6º GB) comemorou, ontem, 31 anos em uma cerimônia na sede da unidade, em Araucária. Durante o evento houve a entrega de cinco novas viaturas, das quais três foram adquiridas por meio do Funrebom (Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros) e outras duas oriundas de recursos do Estado do Paraná.

“Esta unidade do Corpo de Bombeiro é estratégica, estabelecida em uma cidade que é um polo industrial, com algumas distribuidoras de gás e uma refinaria de petróleo, então o risco de acidentes é muito alto. Mas a corporação, aqui comandada pelo tenente Renan Augusto Bortolassi de Oliveira, tem desenvolvido um grande trabalho na área da prevenção que é o nosso carro chefe, além do combate ao incêndio, busca e salvamento”, disse o Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Mariano de Oliveira.

A unidade recebeu três viaturas da marca Nissan Versa para uso administrativo; uma viatura Renault Master que será incorporada ao Serviço de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate) e um caminhão Auto Busca e Salvamento. “Três viaturas foram adquiridas pelo Funrebom e irão auxiliar no serviço de prevenção a incêndios com as vistorias aos estabelecimentos comerciais e os demais veículos pelo investimento do Governo do Estado. Com esses novos recursos materiais poderemos aprimorar o serviço prestado ao cidadão”, explicou o Comandante do 2º Subgrupamento do 6º GB, tenente Bortolassi.