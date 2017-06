Adolescentes devem se vacinar

O estado do Paraná tem 380,5 mil adolescentes do sexo masculino, entre 11 e 15 anos incompletos (14 anos, 11 meses e 29 dias), que devem ser vacinados contra HPV. A meta é imunizar 80% desse público, o que representa cerca de 304 mil jovens. Somados às meninas, são cerca de 1 milhão de adolescentes.

O total de meninas no estado que fazem parte do público-alvo é 626 mil de crianças e jovens do sexo feminino com idade entre 9 e 15 anos, sendo que a meta também é 80%, correspondendo a 500 mil meninas. Desde o início da vacinação, em 2014, foram enviados 1,3 milhão de doses ao estado para imunização contra HPV.