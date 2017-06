Inverno curitibano é cinza. Não. Também é colorido

Com a mudança da estação, um “tapete” de flores se formou no Alto da XV (foto: Franklin de Freitas)

Se no alto o início do inverno de Curitiba anda acinzentado, em solo é um pouco diferente. Para quem prestar atenção, a cidade tem muita cor e muitas flores. A foto ao lado, por exemplo, foi feita na tarde de ontem na Rua Prefeito Ângelo Lopes, no Alto da XV. As flores caem das árvores e produzem um tapete no chão.

Além disso, nos canteiros de praças e parques de Curitiba, desde o início do mês são plantadas flores resistentes ao frio e que devem durar toda a estação. São cravinas vermelhas e os amores-perfeitos que já estão na Praça Tiradentes, no Centro da cidade. A Praça Santos Andrade, o Relógio das Flores e o canteiro da Rua XV de Novembro também já estão preparados e floridos para a estação mais fria do ano. Assim como a Avenida Manoel Ribas, tradicional caminho para Santa Felicidade, e o Parque Tanguá.

Assim como as espécies de verão, as flores de inverno, que ainda incluem as bocas-de-leão, são trocadas a cada três meses.