O sol volta no fim de semana

Cansado do clima úmido e do céu cinza? Aguente mais alguns dias. Segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o sol deve voltar a aparecer no final de semana. Já na tarde de amanhã, é possível que ele apareça em alguns momentos entre muitas nuvens. No sábado e no domingo, vai ajudar a elevar as temperaturas durante as tardes.

Nestes dias, as temperaturas ficam agradáveis, oscilando entre a mínima de 11ºC e com máxima na casa dos 22ºC, ou seja, um clima ameno. Uma próxima onda de frio mais intenso deve vir apenas na mudança de junho para julho.