Sábado tem feiras de adoção de animais

O grupo Adote Com Consciência promove mais uma campanha de adoção de cães e gatos sem raça definida nesse sábado, em Curitiba. O encontro acontece no Tutto Pet, na Avenida Brasília, 4.660, Portão, das 10 horas às 16 horas. No domingo, o grupo participa de um evento do Dia Mundial do Fusca, na Rodovia BR-116, 18.805, no Pinheirinho, das 10 às 17 horas.

Além do grupo Adote com Consciência, o sábado também tem outro evento de doação, organizado pela Amigo dos Animais, na Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho. Os cães e gatos estarão disponíveis para adoção das 13 às 17 horas. A Rede de Proteção Animal é uma das apoiadoras do evento.

Os animais adotados receberão, gratuitamente, identificação por meio de microchip. O dispositivo implantado por veterinários terá os dados dos novos responsáveis pelos cães e gatos. Além deste serviço, a equipe da Rede fará orientações sobre guarda responsável. A ideia é prevenir abandono e maus tratos contra os animais, crimes previstos em lei.