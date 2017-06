Os fãs de romances sobrenaturais podem marcar na agenda o próximo sábado. Quem adora livros, romances e principalmente assuntos sobrenaturais pode participar de um bate-papo animado na Livraria Cultura do Shopping Curitiba, principalmente sobre as séries “Irmandade de Adaga Negra” e “Novas Espécies”. O encontro acontece às 16 horas no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura (piso L3). O encontro é gratuito e aberto ao público.