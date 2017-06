Spa a céu aberto na Nova Zelândia tem gêiseres e lago vulcânico

PAULO VIEIRA* ROTORUA, NOVA ZELÂNDIA (FOLHAPRESS) - Se a Nova Zelândia é o paraíso dos esportes radicais, as 72 virgens estão em Rotorua, a 230 quilômetros de Auckland, maior cidade e principal porta de entrada do país. Em Rotorua, a atividade geotérmica é incessante, fazendo da região e do lago homônimo um gigantesco spa a céu aberto. Relaxamento aqui é um imperativo, e essa atividade -atividade?- pode ser feita nas praias lacustres ou em termas fechadas e mais exclusivas, como o Polynesian Spa, que tem dezenas de pequenas piscinas de água mineral alimentadas por fontes que jorram direto do lago Rotorua. Para quem gosta de água entre 36 e 42 graus centígrados, poucos lugares parecerão tão acolhedores. Os melhores engenheiros dos parques de diversão da Flórida talvez não tivessem competência para criar tantas variações em torno de um único tema como aqui. Há os gêiseres de onde a água jorra a uma altura de 30 metros em Wai-o-Tapu, crateras com águas borbulhantes no Waimangu Volcanic Valley, emanações multicoloridas às margens do próprio lago Rotorua, e, permeando tudo, como uma assinatura caprichosa do autor, um odor violento de ovo podre, razão de Rotorua ter o apelido de "cidade sulfurosa". O cheiro se torna assimilável ao longo dos dias no lugar. Afinal, é preciso se aproximar do lago para senti-lo. SEQUOIAS No meio do belo parque Redwoods, a seis quilômetros do centro, o turista nem mesmo se lembra de que existe um grande lago por ali. Um santuário de sequoias, essas idosas e gigantescas árvores que são famosas nos parques da Califórnia, pode ser apreciado em pontes suspensas ou em trilhas muito bem sinalizadas. Bikers também são bem-vindos por ali, e os caminhos desde Rotorua são todos off-road. Um dos destinos turísticos mais visitados do país, a cidade tem variada estrutura hoteleira (de marcas internacionais como Ibis a albergues) e restaurantes de muitas especialidades. Até mesmo uma moqueca baiana com coentro pode ser apreciada no Sabroso, cujos donos, kiwis, são apaixonados pela América do Sul e decidiram oferecer no cardápio da casa uma culinária representativa do continente. HAKA As tradições maoris ficam um pouco mais evidentes em Rotorua, onde parcela razoável da população descende desses primeiros habitantes da Nova Zelândia. Em diversos lugares há espetáculos com gradações diversas na escala pega-turista, mas, de qualquer forma, aprende-se algo sobre ritos e costumes para além do "haka", a coreografia beligerante popularizada pelos All Blacks, célebre seleção de rúgbi do país. Próximo do Polynesian Spa fica a Tamaki Maori Village, cuja "experiência" noturna inclui jantar, mesa de sobremesa e coreografias em que a proximidade de artistas com o público é tão extrema que por um instante podemos nos imaginar em pleno Teatro Oficina. Para algo menos imersivo, um templo maori com seus totens característicos na beira do lago Rotorua, próximo do hotel Ibis, o Te Papaioru, vale como destino de uma caminhada informal. As duas igrejas anglicanas da vizinhança sugerem até uma convivência pacífica entre colonizados e colonizadores. Como em tantos outros lugares do mundo, não parece ter sido o caso. *O jornalista viajou a convite do Turismo da Nova Zelândia PACOTES PARA A NOVA ZELÂNDIA US$ 1.698 (R$ 5.855) Pacote para quatro noites em Napier, com aéreo. Valor por pessoa em quarto duplo. Sem alimentação e passeios inclusos. No Submarino Viagens: submarinoviagens.com.br R$ 6.076 Cinco noites em Napier, com aéreo e café da manhã inclusos. Valor por pessoa mais taxas. Válido para o período de 6 a 17 de agosto. No Decolar: decolar.com US$ 2.096 (R$ 6.945) Sem aéreo, o roteiro de sete noites passa por Napier, Martinborough, baía de Hawke e Wairarapa. Inclui aluguel de carro, café da manhã e dois jantares, com bebidas. Pacote válido até 24 de setembro. Na Queensberry Viagens: queensberry.com.br U$ 2.110 (R$ 6.992) Roteiro de 15 noites, com locação de carro, para Auckland, Pauanui, Rotorua, Napier, Nelson, Punakaiki, Franz Josef, Queenstown, Te Anau, Dunedin e Christchurch. Valor por pessoa, até abril de 2018. Sem aéreo. Na Adventure Club: adventureclub.com.br US$ 2.948 (R$ 9.769) Valor por pessoa para roteiro de oito noites por Auckland, Rotorua, Lake Tekapo, Wanaka e Queenstown. Inclui hospedagem, traslados e passeios e guia local em português nos destinos. Na CVC: cvc.com.br US$ 3.316 (R$ 10.988) Preço por pessoa para roteiro de 14 noites por Auckland, Taupo, Napier, Martinborough, Nelson, Fox Glacier e Queenstown. Inclui hotéis, café da manhã (exceto em Martinborough), 12 diárias de locação de veículo automático e voo de helicóptero sobre as geleiras em Fox Glacier. Aéreo apenas de Queenstown para Auckland. Na Kangaroo Tours: kangaroo.com.br US$ 5.750 (R$ 19.054) Roteiro de 12 noites por Auckland, Matamata, Rotorua, Christchurch, Lake Tekapo, Wanaka, Queenstown, Milford Sound, Franz Josef, Greymouth, Punakaiki e Kakoura. Inclui café da manhã e cinco refeições. Apenas aéreo de Rotorua para Christchurch. Na Abreu: abreutur.com.