Prejuízo com desastres naturais chega a R$ 820 milhões no Paraná

Apesar da redução nas ocorrências, contudo, permanece alto o número de pessoas afetadas, de alguma forma, pelos eventos ambientais severos, além do prejuízo material. Com relação aos prejuízos econômicos (públicos e privados), foram mais de R$ 820 milhões de prejuízo causados pelos danos durante as intempéries em 2016. O valor ficou 55% acima do estimado em 2015.

Em 2016 foram 378.210 pessoas afetadas, incluindo desabrigados (540), desalojados (8.528), feridos (137) e mortos (45). Com relação aos casos com óbitos, inclusive, foram 45 contra 14 em 2015, aumento superior a três vezes.

Com relação aos municípios que registraram mais desastres, o primeiro lugar fica com São José dos Pinhais (17), seguido por Curitiba (15), Francisco Beltrão, Quatro Barras e Maringá, com nove registros cada. Já quanto às regiões, Noroeste e Norte do Paraná concentraram a maior quantidade de desastres, enquanto as regionais de Ivaiporã e Pato Branco as menores quantidades. Ao todo, foram atingidos 190 municípios dos 399 do estado do Paraná.