Abastecimento só para quem tem selo

O Gás Natural Veicular (GNV) é a alternativa encontrada por muitos motoristas para economizar, pois, quando comparado aos combustíveis líquidos, como a gasolina e o álcool, é mais competitivo. De acordo com a Companhia Paranaense de Gás (Compagas), qualquer veículo pode ser convertido para o GNV, mas para garantir a segurança no uso do combustível algumas recomendações devem ser seguidas. A Compagas orienta que os motoristas façam a conversão dos veículos somente em oficinas credenciadas pelo Inmetro.

No mês de abril, o Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado do Paraná a Lei Estadual nº 18.981 de 12 de abril de 2017. A nova lei proíbe os postos de combustíveis a abastecerem com GNV veículos que não apresentarem o selo garantidor com prescrição de validade bem como afixar informativo visível para os consumidores com a exigência de que trata essa lei.

O gerente do segmento veicular da Compagas, Mauro Melara, também destaca que o usuário nunca deve substituir o cilindro por outro reservatório, como botijões de gás.



Vantagens do GNV

Com base no acompanhamento semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio do litro da gasolina para o consumidor paranaense em junho é de R$ 3,45 e do etanol de R$ 2,59, enquanto o metro cúbico do GNV tem preço médio de R$ 2,55 no Estado

Com o rendimento previsto (13,2 km/m³ no GNV, 10,7km/l na Gasolina e 7,5km/l no Etanol.), para rodar 100 quilômetros com o GNV, o motorista gasta cerca de R$ 19,32, enquanto que com a gasolina o custo é de aproximadamente R$ 32,24 e com o etanol é de R$ 34,53. Ou seja, a economia para quem abastece com GNV pode chegar a 44%

No Paraná, os motoristas que optam pelo GNV também têm desconto no IPVA. Para os carros movidos a gás natural o custo do imposto é de 1% sobre o valor do veículo, perante os 3,5% do valor sobre os veículos movidos a gasolina e/ou etanol

O preço da instalação do kit GNV varia de R$ 3 mil a R$ 4 mil, e para quem roda cerca de 4.000 km no mês, por exemplo, o tempo de retorno do investimento é, em média, de 6 meses. As contas podem ser feitas no Simulador de Economia no site Compagas: http://compagas.com.br/simulador-de-economia-gnv