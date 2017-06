Inverno “aquece” o mercado

A chegada do inverno e a queda das temperaturas influenciam diretamente o comportamento de compra do consumidor. Um levantamento realizado pelo Zoom (www.zoom.com.br), site e app comparador de preços e produtos, revela o aumento das buscas por categorias sazonais, como aquecedores de ambiente, edredons e aparelhos de fondue. Comparando os primeiros dez dias de junho com o mesmo período de maio, é possível observar um aumento de 213% nas buscas por aquecedores elétricos de ambiente.

Ainda nos primeiros dias de junho é possível observar um aumento de 182% na procura por aparelhos de fondue. No entanto, alguns artigos que costumam ser mais populares no inverno apresentaram alta na demanda desde maio, foi o caso dos edredons e cobertores. Comparando maio com abril, a busca por cobertores cresceu 33%, e os edredons 28,78%, seguido pelos vinhos com 20%.