Pier (PTB): “Não tenho medo e não preciso parar” (foto: Arquivo Bem Paraná)

O vereador Pier Petruzziello (PTB), líder do prefeito Rafael Greca (PMN) na Câmara Municipal de Curitiba, diz que está pronto para votar o pacote de reajuste fiscal durante o recesso parlamentar, se for preciso, e nega que haja crise na base de apoio. O Legislativo entra em recesso no dia 30, mas os vereadores ainda não votaram os projetos enviados pelo Executivo por causa da invasão da Câmara, na semana passada e na última terça-feira. Uma nova sessão foi marcada para segunda-feira. Para Pier, os vereadores têm obrigação de votar o projeto. “Quando você vai para uma eleição e pede votos, tem que saber o ônus e o bônus. O ônus é quando tem um projeto do Executivo que você é obrigado a votar”.

Bem Paraná – Os vereadores da base tiveram uma conversa com o prefeito Rafael Greca depois dos acontecimentos de terça-feira. Como foi essa conversa?

Pier - Foi uma conversa muito amistosa, mas com uma preocupação, pois a democracia foi ferida. Tivemos uma invasão a um prédio público, que nós não esperávamos, e o prefeito estava preocupado em manter a votação, pois nós temos o direito de votar.

BP – Não era esperada a invasão, já que a Câmara foi invadida na semana passada? Não pode acontecer de novo na semana que vem?

Pier - Eu não fui formado em segurança pública e não tenho experiência nesses assuntos. Dialogamos com os sindicatos mais de 25 vezes na Câmara, cedemos em várias emendas, quase tudo que eles pediram nós aceitamos, e não posso ferir o direito de votar. Não imaginaria que quando há protesto de servidor público haja invasão e truculência por parte de alguns. O que aconteceu foi uma truculência por parte de alguns. A gente espera que as coisas fluam com naturalidade, desta vez não fluiu e a cidade acabou perdendo. Ninguém é obrigado a dizer sim para o plano, mas tem que votar.

BP - Alguns vereadores da base estariam descontentes com a forma como o processo foi conduzido. Há alguma crise na base do prefeito depois desses acontecimentos?

Pier - Quando você vai para uma eleição e pede votos, tem que saber o ônus e o bônus de ganhar uma eleição. O bônus é estar na midia, participar dos debates da cidade, agradar a comunidade, fazer bons projetos. O ônus é quando tem um projeto do Executivo que você é obrigado a votar. É um momento difícil, em que todo mundo foi pego de surpresa, pelo momento que a cidade atravessa. Há um radicalismo que a sociedade não tolera mais, com invasão, desrespeito. Entendo que é um momento crítico, mas não podemos fechar os olhos porque pedimos votos numa eleição.

BP - Vários vereadores estavam na Legislatura passada. Não havia ciência que a situação da prefeitura era difícil? Foi uma surpresa?

Pier - Não foi uma surpresa, sabíamos que a situação da prefeitura era drástica. Em dezembro, tinha que pagar o plano (do funcionalismo) e a prefeitura não pagou. O atual governo achou melhor suspender e depois volta a falar nisso. A cidade vive uma crise, graças a Deus nem o ex-prefeito nem o atual são burros e nenhum dos dois fez uma gestão fraudulenta. Evidente que o problema é uma crise, os municípios arrecadam menos do que gastam.

BP - Agora há outro problema. O recesso parlamentar que começa no dia 30.

Pier - Cogito trabalhar sem recesso e vamos em frente, não tenho medo e não preciso parar. Temos prioridades.

BP – O prefeito argumenta que os sindicatos não ouviram as propostas do Executivo. Como foram essas negociações?

Pier - Se dois torcedores dialogam, um não convence o outro a mudar de time. É um debate ideológico, eles (os sindicatos) são contra a meritocracia, o vale-transporte no lugar do dinheiro, como nas empresas privadas. Na questão do fundo de previdência IPMC, colocamos uma emenda dizendo que vai voltar em 12 meses. Quanto mais eu argumento com eles, mais eles voltam à questão de reduzir cargos em comissão. Toda vez é esse debate. Eles não vão me convencer a retirar o projeto. Eles sabem que os vereadores querem votar e estão partindo para a violência.

Negociação

Greca recebe vereadores na prefeitura

Em mais uma tentativa de chegar a um acordo para votar o pacote de ajuste fiscal, o prefeito Rafael Greca (PMN) recebe hoje, na sede do Executivo, vereadores de sua bancada de apoio e também da oposição na Câmara Municipal. Ontem, Greca publicou na página oficial da prefeitura uma “carta aberta” dirigida aos servidores públicos, defendendo as medidas de austeridade e criticando os sindicatos da categoria, que vem comandando o movimento contrário ao pacote.

No texto, o prefeito alega que o plano “em nada modifica as regras ou os cálculos de rendimentos de aposentadoria dos atuais servidores”. Ele defende o saque de R$ 600 milhões do Instituto de Previdência Municipal de Curitiba (IPMC) pela prefeitura, afirmando que o dinheiro foi repassado irregularmente como contribuição patronal de servidores já aposentados, e que o pacote prevê que ele será devolvido em 12 meses ao fundo. “Precisamos garantir o PRC para continuarmos pagando os salários em dia, pagar os 50% do 13º ainda no mês de julho, termos o reajuste anual e, juntos, sairmos da crise”, sustenta Greca.