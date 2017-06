TCE aprova contas de Alckmin com ressalvas

GABRIELA SÁ PESSOA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo votou, nesta quarta (21), pela aprovação com ressalvas das contas do exercício de 2016 do governador Geraldo Alckmin (PSDB). O relator, Antônio Roque Citadini, apontou a falta de informações nas contas apresentadas sobre a renúncia de receitas e incentivos fiscais. "Quem recebeu renúncia tem que aparecer nome, sobrenome e RG", disse Citadini, que citou a falta de controle das desonerações no Rio como uma das razões da crise financeira no Estado vizinho. O conselheiro cobrou que o governo dê transparência ao valor de arrecadação de que abre mão, por quanto tempo e a quem estende o benefício e, por fim, explique qual será a compensação pela perda de receitas de impostos como IPVA e ICMS. Em 2016, a arrecadação de São Paulo foi de R$ 191,6 bilhões, uma queda de 7,5% dos R$ 207 bilhões estimados no orçamento. Nesta semana, a Assembleia Legislativa discute projetos de lei que visam parcelar as dívidas de IPVA e de ICMS --o que, de acordo com o governo, adicionaria R$ 2,5 bilhões ao orçamento. O TCE também apresentou ressalvas a respeito do pagamento de precatórios. São Paulo tem até 2020 para quitar R$ 22 bilhões em precatórios acumulados. Porém, em 2016, destinou R$ 2 bilhões para esse passivo -valor considerado insuficiente pelo tribunal, que pediu que o governo se organizasse para cumprir o prazo. O tribunal cobrou ainda "providências imediatas" a respeito da paralisação das obras da linha 6 do metrô de São Paulo. As ressalvas obrigam o governo a atender às determinações do TCE -a única vez em que houve parecer semelhante foi em 2014, segundo o órgão. O parecer do tribunal segue para votação na Assembleia paulista. INFORMAÇÕES Em nota, o governo de São Paulo disse que o site da Secretaria da Fazenda publica a lista de "todas as isenções de ICMS previstas no regulamento" do imposto. O governo afirma que, na área de "acesso à informação" do site, há uma área sobre "tributos, legislação, benefícios e indicadores", em que consta um link para "benefícios fiscais concedidos". "Eventuais aprimoramentos apontados pelo Tribunal de Contas certamente serão avaliados pela pasta e poderão ser implementados, respeitada a legislação em vigor."