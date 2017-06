No STF, Fachin e Janot defendem acordo da JBS

Fachin: “Colaborador é um delituoso confesso” (foto: Marcos Oliveira)

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, defenderam ontem a validade do acordo de delação premiada com a JBS, que envolve o presidente Michel Temer e o ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB). A legalidade do acordo foi questionada pela defesa de Loures – preso após ser flagrado recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina de um executivo da empresa – e do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, um dos citados nos depoimentos dos executivos da empresa. A defesa contesta a remessa do processo a Fachin, além dos benefícios concedidos ao empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS.

No entendimento de Fachin, a validade do acordo só pode ser analisada pelo juiz ao final do processo, no momento em que a sentença for proferida. “Como todos sabemos, o colaborador é, antes de tudo, um delituoso confesso, e, portanto, não se atesta qualquer idoneidade nessas declarações”, disse o ministro.

Provas - Fachin também votou pela sua permanência na relatoria das delações da JBS, e foi acompanhado no voto pelo ministro Alexandre de Moraes. Após o voto de Moraes, a sessão foi suspensa e será retomada hoje, quando devem votar os ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente, Cármen Lúcia.

Segundo Janot, diante da qualidade das provas colhidas nas investigações iniciadas a partir das delações, os acordos devem ser mantidos porque os investigados foram flagrados em ações controladas pela Polícia Federal (PF). “Os fatos trazidos com indicativo de provas, envolvem, nada mais nada menos, os três últimos presidentes da República. Os fatos trazidos dão contra de que o dinheiro que irrigou os ilícitos, o dinheiro que pagou a propina, é dinheiro público, não é dinheiro privado que veio de contratos com serviço público”, disse.

Joesley implica outro ex-assessor de Temer

O empresário Joesley Batista, da JBS, relatou à Polícia Federal, em depoimento na Operação Patmos, desdobramento da Lava Jato, que o presidente Michel Temer (PMDB) tentou incluir o advogado José Yunes “para intermediar um acordo com uma empresa em disputa judicial em andamento contra o Grupo J&F”. Segundo o executivo, o negócio renderia cerca de R$ 50 milhões a Yunes.

“O acordo não foi para a frente, mas quem ficou designado para tratar foi Francisco de Assis, do jurídico da J&F, no entanto, este não sabia que se tratava de um pedido do presidente Michel Temer”, relatou o empresário, que não informou qual negócio teria sido este. Joesley depôs no dia 16 de junho.

Ele citou o advogado Yunes, após elencar à Polícia Federal “vantagens” que teria prestado ao presidente. O empresário apontou, além da intermediação de Yunes, o empréstimo de seu avião para Temer “levar a família em uma viagem de férias para a ilha de Comandatuba, na Bahia”.