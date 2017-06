Mundo terá 8,6 bilhões de pessoas em 2030

Estados Unidos — Novas projeções demográficas da ONU apresentadas ontem mostram que a população mundial chegará a 8,6 bilhões até 2030, um aumento de 1 bilhão de pessoas em 13 anos. A organização fez uma atualização de seus cálculos que confirma as tendências apontadas no último relatório deste tipo, publicado em 2015. As Nações Unidas esperam que a população mundial aumente até aproximadamente 9,8 bilhões pessoas em 2050 e que, para 2100, o mundo tenha quase 11,2 bilhões de habitantes. Os dados constam do relatório Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2017, lançado ontem pelo Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Mais da metade do crescimento populacional entre hoje e 2050 se concentrará em nove países: Índia, Nigéria, República Democrática do Congo, Paquistão, Etiópia, Tanzânia, Estados Unidos, Uganda e Indonésia. Entre os dez países mais populosos do mundo, a Nigéria é onde a população cresce a um ritmo mais forte. Atualmente o sétimo país por população, as projeções dizem que a Nigéria superará os EUA como o terceiro país mais populoso antes de 2050.

Herdeiro

Arábia Saudita — O rei Salman, da Arábia Saudita, nomeou seu filho Mohammed bin Salman, de 31 anos, como o novo príncipe herdeiro, informou a agência de notícias estatal do país ontem. A medida tem grandes implicações para a monarquia. Mohammed bin Salman, conhecido pelas iniciais MbS, é visto como o arquiteto da tentativa da Arábia Saudita de reformar economia dependente do petróleo e atingir uma política externa mais firme, em uma região de muita instabilidade. O príncipe é agora o primeiro na linha sucessória do pai, o rei Salman, de 81 anos.

Uber

Estados Unidos — Travis Kalanick, executivo-chefe da Uber, renunciou ontem, segundo o jornal The New York Times. Sua saída ocorre algumas horas após cinco investidores do alto escalão da empresa enviarem uma carta pedindo a renúncia de Kalanick. A empresa se viu envolvida em denúncias de assédio sexual e moral, praticados pelo próprio Kalanick, além de um processo por propriedade intelectual e uma investigação sobre uma ferramenta que burla controles policiais. Na carta com o título de investidores escreveram que o executivo deveria sair imediatamente.

Armas

Colômbia — Os membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) iniciaram a entrega de armas individuais como parte do histórico acordo de paz do país. As Farc começaram a entregar os 40% remanescentes das 7 mil armas registradas na missão de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). Os rebeldes deveriam ter entregado todas as suas armas até o final de maio, mas houve vários atrasos. Tanto as Farc quanto o governo colombiano dizem que estão fazendo progresso na implementação dos termos do acordo.

Terrorismo

Bélgica — Autoridades belgas disseram que estavam lidando com um “ataque terrorista” quando soldados atiraram e mataram o suspeito após uma pequena explosão na Estação Central de Trens em Bruxelas, na noite de terça-feira. O procurador Eric Van der Sypt disse que os soldados “neutralizaram” um homem imediatamente após a explosão. O porta-voz da procuradoria, Ine Van Wymersch, confirmou a morte do suspeito e disse que não havia mais explosivos em seu corpo. Alguns veículos reportaram mais cedo que o suspeito vestia um cinturão de explosivos.