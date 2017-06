Isis Valverde ganha processo contra Playboy no STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que a Editora Abril deverá indenizar a atriz Isis Valverde, a Ritinha de A Força do Querer, por causa de uma foto dela que foi publicada sem autorização na revista Playboy, em 2007. O valor da indenização por danos morais é de R$ 40 mil. A revista publicou foto dos seios da atriz com a chamada: "Isis Valverde, no Rio, dá adeusinho e deixa escapar cartão de boas-vindas". De acordo com o STJ, "durante gravação de cena em que, vestida, a atriz caía dos arcos da Lapa, o fotógrafo posicionou-se para flagrar suas partes íntimas". "O STJ entendeu que ficou demonstrado o abuso na divulgação e o mau uso da comunicação pela revista, sem qualquer interesse público", informou. Com a decisão, além do dano moral, deverá ser calculado o dano material, consistente no que a atriz receberia pela fotografia.

Príncipe Harry fala de ataques de pânico após a morte de sua mãe

Numa entrevista a Forces TV (canal das Forças Armadas britânicas) que foi ao ontem, na Inglaterra, o príncipe Harry falou abertamente sobre o sofrimento pelo qual passou após a morte de sua mãe, Diana. Ao falar com seu amigo, o medalhista paralímpico Dave Henson, Harry diz que teve ataques de pânico e tinha de esconder seus sentimentos. "No meu caso, vestido de terno e gravata, todas as vezes que eu estava em meu quarto rodeado de pessoas, o que acontece muito frequentemente, eu ficava suando e com o coração batendo forte, literalmente como uma máquina de lavar roupas". "Eu ficava tipo, 'ai meu Deus, tire-me daqui agora'. Mas pensava: 'Oh, espere aí, eu não posso sair daqui, eu tenho que apenas esconder isso", completou. Há alguns meses, Harry tem falado sobre saúde mental abertamente e revelou que, quando tinha 28 anos, decidiu finalmente procurar ajuda profissional para lidar com algumas questões psicológicas.

Filme de Star Wars focado em Han Solo perde seus diretores

A produção de um dos próximos filmes da saga Star Wars no cinema acaba de sofrer um baque. A Lucasfilm confirmou ontem que o longa, que será focado no personagem Han Solo, não irá mais contar com os diretores Phil Lord e Chris Miller. A partida dos diretores se dá por divergência criativa com a própria Lucasfilm, produtora fundada por George Lucas e que hoje é de propriedade da Disney. Em um comunicado, publicado pela Entertaiment Weekly, a companhia, porém, afirma que a data de lançamento, prevista para maio de 2018, não será alterada."Phil Lord e Christopher Miller são cineastas talentosos, que montaram uma equipe incrível , mas ficou claro que nós temos visões diferentes sobre o filme", afirmou Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm. "Nós decidimos ir por caminhos diferentes. Um novo diretor será anunciado em breve."

Com quase 90 anos, Laura Cardoso estará na próxima novela das nove

Laura Cardoso não cogita a possibilidade de parar de atuar. Prova disto é que a atriz, que completará 90 anos em setembro, foi confirmada para a próxima novela das nove da Globo, O Outro Lado do Paraíso, assinada por Walcyr Carrasco e dirigida por Mauro Mendonça Filho. Na trama, que tem previsão de estreia para outubro, ela interpretará a dona de um bordel. E vai disputar com a personagem de Fernanda Montenegro o amor de Lima Duarte.

Espécies de animais são nomeadas em homenagem a Beyoncé e Trump

Antigamente, era comum que as espécies de animais fossem batizadas com nomes dos cientistas que as descobriam. No entanto, uma nova “moda” tem ganhado força: celebridades como roqueiros, cantores, atores e mesmo personagens fictícios passaram também a ser homenageadas. Há uma mariposa nativa da Califórnia, por exemplo, que tem um topete loiro e foi chamada de Neopalpa donaldtrumpi, em homenagem ao presidente norte-americano. Beyoncé, em vez de servir de inspiração para uma abelha, nomeou uma mosca. Por causa da roupa usada no clipe de Bootylicious, uma mosca com o abdome inferior dourado ganhou o nome de Scaptia beyonceae.

Níver do dia

Léo Batista

Jornalista brasileiro

85 anos